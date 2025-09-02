La psicología advierte: dormir de lado en la cama revela estos rasgos en tu personalidad

Dormir de lado es una de las posiciones más comunes y recomendadas por la psicología y expertos en salud. Estudios médicos han demostrado que descansar de este modo mejora la circulación sanguínea, favorece el sistema digestivo y ayuda al drenaje linfático, lo que contribuye al bienestar general del cuerpo.

Más allá de los beneficios físicos, la psicología ha encontrado que esta postura también está vinculada con aspectos emocionales y de personalidad. Según diversas investigaciones, la manera en que las personas duermen puede reflejar su estado emocional, sus necesidades internas y hasta rasgos de carácter que influyen en su vida diaria.

¿Cuál es el significado de dormir de lado, según la psicología?

Dormir en posición fetal es una de las posturas más frecuentes. Se asocia con personas que aparentan fortaleza, pero que en realidad son sensibles y buscan protección emocional. Esta posición, al recordar la etapa en el útero, transmite una necesidad de comodidad y resguardo.

Otra postura es la del tronco, donde el cuerpo permanece recto y los brazos pegados al costado. Según los especialistas, quienes eligen esta forma de dormir suelen ser sociables, extrovertidos y confiados, aunque en ocasiones un poco ingenuos. En cambio, cuando los brazos se extienden hacia adelante, se interpreta como un signo de apertura, pero también de cierta desconfianza hacia los demás.

Para DORMIR mejor:

¿Qué rasgos de personalidad se asocian con dormir de lado?

La psicología también ha explorado el significado de elegir dormir sobre un costado específico. Quienes prefieren el lado derecho tienden a ser prácticos, organizados y racionales, ya que se vincula con el hemisferio cerebral izquierdo, encargado del pensamiento lógico. En contraste, el lado izquierdo se ha relacionado con la creatividad, la gestión emocional y una mayor sensibilidad.

Aunque los especialistas coinciden en que estas interpretaciones no son una ciencia exacta, estudios como el del doctor Chris Idzikowski han reforzado la idea de que las posturas para dormir pueden revelar mucho más que simples hábitos. En realidad, reflejan un equilibrio entre bienestar físico y emociones profundas.

