El radical cambio de look de Karol G por el que la comparan con Shakira

Karol G sigue siendo una de las artistas latinas más exitosas a nivel mundial y así lo comprueban las alfombras rojas y eventos en los que ha sido convocada. La artista colombiana no deja de cosechar el reconocimiento en los premios más importantes de la industria musical y también los suspiros de sus fans, que siempre la elogian y están pendiente del contenido compartido en redes sociales.

Así es como ha causado diversas reacciones por el look elegido para visitar el legendario Crazy Horse de París. Este fue el outfit de la cantante que desató comentarios acerca de su parecido con Shakira.

¿Qué está haciendo Karol G en París?

Karol G se encuentra en París protagonizando una serie de presentaciones en el emblemático cabaret Crazy Horse. A finales de agosto, la compositora de 34 años anunció que daría 8 shows en dicho sitio legendario. Esta agenda artística dio comienzo el pasado 25 de septiembre.

“La Bichota” se ha convertido en la primera artista latina invitada a presentarse en este emblemático sitio. En esta oportunidad, la cantante está brillando con su último álbum Tropicoqueta.

Karol G cambió de look: ¿Se parece a Shakira?

En uno de los arribos previos a su show en el Crazy Horse, Karol G fue fotografiada por los medios luciendo un outfit que evoca el estilo de Shakira. A la ganadora de tres Grammy Latinos se la pudo ver con un atuendo relajado y urbano, que algunos internautas calificaron como “raro” en las redes sociales.

Es idea mía o la veo similar a shakira. Algo extraño se hizo en la cara más allá de teñirse su cabello

La también empresaria lució una camiseta blanca con la palabra “Iconic”, pantalones negros de tiro alto estilo sastrero y un gorro de lana negro. Este último accesorio y su cabello con ondas, le dieron el toque informal muy parecido a Shakira.

Shakira usaba mucho esos gorritos

Muchos fans notaron un parecido con su compatriota de 48 años, ya que en varias ocasiones la barranquillera ha lucido camisetas básicas y gorros tejidos. Mientras algunos internautas sugirieron un homenaje de Karol G hacia Shakira, otros hicieron foco en sus facciones y maquillaje por ser demasiado cargado. Incluso, aseguraron que luce “irreconocible”.