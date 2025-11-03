Receta de salsa verde que es digna de cualquier taquería: te la chulearán en tu casa

Si te gustan los tacos, sabes que no son lo mismo sin una buena salsa verde, que sin duda es la reina de las salsas por excelencia. Y es que tiene un toque picante, fresco y ligeramente ácido, que combina perfecto con este platillo. Por eso, si no sabes preparar una digna de cualquier taquería callejera, no te preocupes: aquí te damos una receta que te encantará porque es muy fácil de hacer.

¿Qué lleva la salsa verde para tacos? Esta es la receta

La salsa verde se prepara con varios ingredientes que te daremos a conocer a continuación, pero es importante que sepas que el tomate verde es la base principal, acompañado de una combinación de chiles que le dan su característico sabor.

(ESPECIAL/CANVA) El tomatillo es el ingrediente principal de la salsa verde.

Según el portal oficial del Gobierno de México, el uso de salsas en la comida proviene de la época prehispánica, cuando los pueblos originarios usaban los chiles en una gran variedad de platillos. Sin embargo, fue con la llegada de los españoles que se combinaron con tomate y jitomate, evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día.

Si quieres preparar una salsa verde en casa , sigue esta receta de México en Mi Cocina:

INGREDIENTES:

6 tomates verdes (la cantidad varía dependiendo de las personas)

Un pedacito de cebolla (aprox. 3 cucharadas soperas)

1 diente de ajo

2 o 3 chiles serranos

Sal al gusto

3 tazas de agua

PROCESO: CÓMO HACER SALSA VERDE

(ESPECIAL/CANVA) Muchos prefieren la salsa verde más cremosa; otros, sin embargo, la comen cruda.

Hierve el agua en una olla con los chiles, los tomates y el ajo durante 10 a 15 minutos. Coloca los chiles, los tomates, el ajo y la cebolla en la licuadora. Tritura por unos segundos hasta obtener una consistencia uniforme. Si es necesario, añade un poco del agua donde cociste los ingredientes. Vierte la salsa en una cacerola y ponla a hervir. Sazona con sal al gusto. Deja que hierva y ¡listo! Sírvela en tus tacos, ya sea calientita o fría.

¿Cómo hacer para que la salsa verde quede más cremosa?

Si quieres que tu salsa verde tenga una textura más cremosa, agrega una calabacita cocida durante la preparación y, al momento de licuar, añade media taza de aceite de cocina.