Recetas con pollo: cómo hacer que poca porción te rinda para muchas personas

El pollo es una de las proteínas preferidas de quienes buscan recetas completas y con sabor delicioso. Además, tiene una sazón sumamente versátil que puede combinarse con diferentes ingredientes para crear platillos rápidos, baratos y fáciles de hacer. Lo mejor de todo es que hay maneras de usar pocas porciones para muchas personas.

Así que, si ya se te acabaron las ideas, te compartimos esta deliciosa opción para una comida balanceada. Se trata de una de las recetas con pollo de doña Ángela, la abuelita de “De mi rancho a tu cocina” que ha conquistado a millones en YouTube por su sazón.

Pollo con verduras: la receta de comida económica que rinde para varias porciones para muchas personas

Ingredientes de pollo con verduras:



1 kilo de muslo deshuesado sin piel. También puedes usar pechuga de pollo si prefieres una opción más reducida en grasa.

1 coliflor mediana, previamente desinfectada.

5 jitomates.

2 dientes de ajo.

2 chiles jalapeños.

Una cebolla mediana.

Pimienta negra y sal al gusto.

Procedimiento: cómo hacer pollo con verduras



Cortar el pollo en tiras.

En una sartén caliente, poner un chorrito de aceite y agregar el pollo.

Añadir la sal y la pimienta y mover suavemente.

Sumar la coliflor y dejar hasta que su color se haga más suave.

Agregar el jitomate, la cebolla y el chile picados en cubos pequeños.

Incorporar todos los ingredientes y comprobar los sabores.

Dejar a fuego medio hasta que el pollo esté perfectamente cocido.

Si quieres agregarle un poco más de sabor, puedes incorporar una latita de puré de tomate.

Servir y disfrutar.

3 guarniciones que van bien con las recetas de pollo y son rendidoras

Si quieres comer un platillo diferente al pollo con verduras, hay un montón de opciones que puedes combinar sin gastar tanto:

Canva El arroz blanco de verduras es perfecto para acompañar las recetas con pollo