Maribel Guardia ‘pide paz’ entre los hijos de Pepe Aguilar y condena críticas a Angela

La actriz Maribel Guardia lamentó las polémicas que han atravesado los hijos de Pepe Aguilar, en especial Ángela, quien se ha vuelto blanco de duras críticas y constantes ataques desde que se dio a conocer su matrimonio con el cantante Christian Nodal en julio del año pasado.

En un encuentro con la prensa, la actriz tachó como ‘injustos’ los señalamientos que ha enfrentado Angela, pues, desde que unió su vida con el intérprete de ‘Amor adiós’, ha ocupado las primeras planas de las revistas del entretenimiento, aunque no por los motivos que ella quisiera. Además, se dijo esperanzada de que los hijos de Pepe Aguilar puedan mejorar su relación, pese a las amenazas de Emiliano a Leonardo.

“Me da mucha pena que estén en el ojo de la prensa, en el caso de Ángela, tanto bullying me parece injusto. Que Dios los bendiga a los Aguilar. Al otro niño también lo quiero mucho. Ojalá que Dios los bendiga, que llegue el Espíritu Santo, es muy triste lo que nos pasa a las familias. Ojalá algún día puedan estar como hermanos porque entiendo que a uno le duele lo que dice el otro, esto es así”, externó.

Cabe mencionar que, el pasado mes de agosto, antes de que las fricciones entre Leonardo y Emiliano Aguilar estallaran, Angela dejó entrever los difíciles momentos que ha vivido a causa dela crisis mediática que ha enfrentado. “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”, expresó con la voz entrecortada en entrevista con Apple Music.

¿Qué pasó entre Emiliano y Leonardo, los hijos de Pepe Aguilar?

Todo inició durante una presentación en Phoenix, Arizona, en donde Leonardo bromeó con los asistentes al mencionar que iba a interpretar una canción de rap, haciendo referencia a la carrera de Emiliano. “No se confundan, yo no soy ese Aguilar”, agregó.

Al viralizarse, el hijo mayor de Pepe Aguilar le pidió a su hermano abstenerse a emitir algún comentario sobre él o su vida, pero la solicitud se dio con un tono amenazante: “¡Leonardo, bájale de huev*s, perro! ¡Bájale de huev*s, Leonardo! ¡Bájale de huev*s, carnal! Ya vi lo que dijiste en el concierto enfrente de todos, bájale de huev*s, pendej*, que ya sabes qué ped* conmigo”, advirtió.

