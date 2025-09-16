Dani Valle reveló por qué él y Jair Sánchez realmente ya no le hablan a Ricardo Peralta

Si tú también te has preguntado qué pasó entre Dani Valle, Jair Sánchez y Ricardo Peralta, pues parece que (tristemente) el grupo se disolvió oficialmente… pero con risas incluidas. En un video publicado en TikTok, los influencers fueron cuestionados directamente sobre por qué ya no se llevan con el comediante, y lejos de responder con drama o tensión, lo hicieron entre risas, lanzando comentarios con ese tono pasivo-agresivo.

“Porque no vino a mi fiesta”, dijo Dani con una sonrisa pícara, mientras Jair soltaba una carcajada en el fondo. Aunque claramente no fue solo una fiesta lo que marcó el distanciamiento, el comentario dejó entrever que hubo un momento clave en el que se sintieron ignorados… o simplemente dejaron de buscarse.

¿Es real el distanciamiento entre Ricardo Peralta y Dani Valle?

La dinámica entre las 3 personalidades ha sido compleja desde hace meses. Aunque se hicieron cercanos tras su participación en La Más Draga y otros proyectos, los fans comenzaron a notar que ya no interactuaban como antes en redes sociales.

Y como buenos tiktokers, tanto Dani como Jair no desaprovecharon la oportunidad para dar declaraciones medio en serio, medio en broma, lo que solo alimentó más la duda: ¿ya no se hablan por algo serio o están jugando al chismecito para el algoritmo?

¿Qué dijo César Doroteo sobre Dani Valle y Ricardo Peralta?

En paralelo, otros creadores como César Doroteo ya habían dejado pistas sobre la ruptura del trío. En un video anterior dijo que ni Dani ni Jair estuvieron para Ricardo cuando él más los necesitaba.

A esto se suma la entrevista de Ricardo en La Caminera, donde él mismo aceptó que su relación con Dani y Jair no era la misma, aunque no quiso dar detalles para no echar más leña al fuego.