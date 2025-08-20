Te sorprenderá ver que este conjunto de 6 monedas podría hacer rico a un vendedor en México

Las colecciones de numismática han tenido gran auge durante los últimos años y es muy frecuente la venta de diseños casi únicos en su tipo. Es el caso de estas monedas de bronce que están disponibles en conjunto, lo que significa que por un precio especial el comprador tiene la posibilidad de llevarse seis piezas.

De acuerdo con los detalles proporcionados en esta oferta a través de Mercado Libre, son ejemplares pertenecientes a la corrida inspirada en Josefa Ortiz de Domínguez —también conocidas como “Josefitas"— con un valor de $3,000,000, es decir, aproximadamente 159 mil 580 dólares por el tipo de cambio. Hasta el momento este es el valor esperado por el propietario, pero en caso de existir más de un interesado podría aumentar sin previo aviso, indica.

Al venderse en grupo, estas monedas podrían valer una fortuna

¿Por qué las monedas antiguas de Josefa Ortiz de Domínguez valen tanto dinero?

Entre las razones principales por las que esta divisa, que conmemoró el papel de “La Corregidora” en la Independencia Nacional de México, está valuada en costos tan altos, estaría el hecho de que hace décadas que dejaron de producirse. Tal como se aprecia en las imágenes, su origen data de hace más de 50 años, pues tienen marcados los años de entre 1971 a 1976, haciendo de este acervo algo bastante peculiar y que explica su prestigio.

Por otra parte, según el Banco de México (Banxico), se trata de uno de los últimos modelos hechos en color bronce uniforme, el cual no fue inmune al paso del tiempo y dejó varias huellas en las carátulas principales. No obstante, para los expertos en esta materia, no representa un problema, pues es una de las características que les suman autenticidad.

Numisma Las monedas de 5 centavos con la efigie de Josefa Ortiz de Domínguez dejaron de producirse hace más de 30 años

Como último punto sobre por qué se cotiza tan alto en el mercado de compraventa de numismas, estaría que representan una denominación que desde hace tiempo es completamente obsoleta. Esto ya que específicamente las monedas de 5 centavos con la efigie de Josefa Ortiz de Domínguez dejaron de producirse a finales de los 80 y para 1992 Banxico comenzó el proceso de retiro y desmonetización.

Así que, si tienes una de estas monedas escondida en el cajón, es momento de desempolvarla y llevarla con un experto en una casa de numismática para evaluar su precio. Quizá te lleves una gran sorpresa.