Dile adiós al pavo seco: el marinado para que te quede jugoso y lleno de sabor con pocos ingredientes

El pavo es una de las comidas especiales que eligen muchas personas para vivir el Día de Acción de Gracias, la cena de Navidad o el Año Nuevo. Si bien es fácil de prepararlo, lo cierto es que puede convertirse en un reto lograr el resultado jugoso y suave.

En este sentido, existe un marinado perfecto para otorgar sabor y jugosidad. Este elemento es el que puede marcar la diferencia entre un resultado seco o más húmedo y jugoso. Estos son los ingredientes y pasos a seguir.

¿Cómo hacer marinado de pavo para que quede jugoso?

Para lograr un pavo jugoso hay que preparar un marinado con los siguientes ingredientes:

1 taza de mantequilla

3/4 taza de jugo de naranja natural

1/4 taza de vinagre de manzana

1 1/2 tazas de aceite vegetal

3 cucharadas de jugo de limón fresco

3 cucharadas de orégano seco

5 dientes de ajo

1 cucharada de cebolla en polvo

1 cucharada de romero fresco

1/4 taza de sal

Pasos para preparar el mejor marinado de pavo para que quede jugoso

Derretir la mantequilla Mezclar con el aceite Agregar el ajo, el romero, la sal, el orégano, la cebolla en polvo, el jugo de limón, el vinagre y el jugo de naranja. Licuar hasta obtener una pasta uniforme.

Truco para aplicar el marinado de pavo

Para aplicar la preparación llena de sabor y aromas, se debe untar la carne tanto por fuera como por dentro. Para un resultado muy jugoso, lo ideal es separar con cuidado la piel de la carne del pavo y colocar la mezcla entre este espacio.

Pero no hay que olvidar que también hay que untar el marinado masajeando la piel. De esta manera, el sabor puede penetrar directamente en la carne y así se mantendrá húmeda. Luego, lo ideal es que se deje marinar el alimento un día antes de hornearlo.

Para hacer este procedimiento, se puede colocar el alimento cárnico en una bolsa para hornear o en una bandeja o charola cubierta con papel aluminio. Luego hay que conservarlo en la nevera para que repose varias horas. Lo ideal es darle la vuelta cada cierto tiempo para que los jugos se vayan distribuyendo bien. Ese es el truco para que la carne de pavo no quede seca durante la cocción.