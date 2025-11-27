¿Cuándo puedo ver la villa iluminada de Atlixco en Navidad? Un Pueblo Mágico encantador en Puebla

Atlixco es un Pueblo Mágico encantador que podemos visitar en Puebla, siendo un gran destino turístico para que los habitantes de las entidades que hay alrededor puedan conocerlo, en especial para quienes son de la CDMX y desean escapar del bullicio.

Dicho pueblito, durante la Navidad, se convierte en una villa iluminada, adquiriendo un aspecto muy festivo que muchos desean poder ver. Para que lo puedas apreciar, te detallaremos a partir de qué fecha podrás encontrar toda la decoración lista.

¿Cuándo empieza la villa iluminada en Atlixco?

Atlixco, en Día de Muertos, es dominado por catrinas monumentales, pero para las fiestas de Navidad todo su aspecto cambia completamente, puesto que a cada una de las construcciones se le incorporan pequeños focos de luz de muchos colores para así transformarla en una villa iluminada navideña.

Decoración que no dejará que tu mirada se aparte. En esta ocasión, se encontrarán 5 estructuras lumínicas, relacionadas con los personajes de Pinocho, donde podrás observarlos y sacar las mejores fotos para tus redes sociales.

Es importante aclarar que son decoraciones que estarán por tiempo limitado en el Pueblo Mágico de Puebla; desde el 21 de noviembre hasta el 6 de enero del 2026 estarán disponibles en distintos puntos del destino, así que no dejes pasar mucho tiempo para que los puedas ver en tu próxima visita.

¿Qué tan cerca está Atlixco de Puebla?

Por suerte para los habitantes de la CDMX, el Pueblo Mágico de Atlixco no se encuentra muy lejos de la metrópoli, permitiendo que los usuarios puedan visitarlo durante una rápida escapada de fin de semana o en sus próximas vacaciones.

Según Google Maps, explica que se hace un recorrido de 2 horas 19 minutos, además de detallar que en la ruta se hace un pago aproximado de 273 pesos de casetas. Por lo que recomendamos salir desde la Calzada de Zaragoza, que nos permitirá ingresar a la Autopista México-Puebla.

Planea tu siguiente salida para conocer la villa iluminada de Navidad, además de aprovechar tu visita para que conozcas sus viveros, museos, iglesias y pruebes su exquisita gastronomía. Dinos, ¿con quién vas a visitarlo?