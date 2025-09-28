Exhiben detalles íntimos de la relación de Ricardo Pérez con Samii Herrera

Ricardo Pérez, el reconocido comediante mexicano, ha ganado popularidad por su humor y el estilo de vida que mantiene. Dentro de su vida en la farándula, se destaca el nombre de Samii Herrera, quien fue una de sus últimas parejas, quienes en su momento mantuvieron una relación llena de lujos y regalos costosos.

Considerando que actualmente el standupero se encuentra en el ojo del huracán, te detallaremos cómo fue su relación con la creadora de contenido, y la razón por la que culminó su noviazgo.

¿Cómo fue la relación entre Samii Herrera y Ricardo Pérez?

No olvidemos, que Samii Herrera es una reconocida creadora de contenido, quien rápidamente logró obtener popularidad entre sus usuarios al subir videos de ASMR. Su romance con Ricardo Pérez empezó en el 2022, en sus redes sociales compartieron todo su noviazgo y el inicio de su amor.

En varias entrevistas, la creadora de contenido ha explicado que su romance con el comediante fue lo mejor, y aunque en su momento dijo cosas malas después de su ruptura, detalla que meramente fue su enojo lo que le provocó decir esas cosas.

Además, de detallar que durante su noviazgo, ambos tuvieron un crecimiento en su carrera, situación que se logró por el apoyo mutuo que hubo. También, destacó que fue una relación llena de lujos y regalos, siendo un hombre detallista y espléndido con ella.

¿Cuándo terminó su relación?

Lamentablemente, el noviazgo entre Samii Herrera y Ricardo Pérez terminó en el 2024, amor que tuvo una duración de año y medio. Se sabe que el comediante fue quien dio el primer paso, después de fuertes críticas que surgieron en las redes sociales, situación que fue perjudicial para ellos.

Aunque fue un momento difícil para ambos, ahora cada uno de ellos se encuentra disfrutando de su nuevo noviazgo. Donde vemos a Ricardo tener una relación llena de lujos y regalos para la cantante y actriz Susana Zabaleta.

Recientemente, el comediante se vio envuelto en el huracán del chisme, al darse a conocer una supuesta infidelidad al enviarle un mensaje a su expareja por enviarse mensajes. Sin embargo, la creadora de contenido aclaró que era algo sabido entre sus parejas y que solamente fue para hablar de ciertos temas.