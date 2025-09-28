Julión Álvarez, en aprietos; esto se sabe de la detención de su padre en Campeche

El cantante Julión Álvarez se encuentra en medio del ojo del huracán luego de que el pasado 25 de septiembre se diera a conocer la detención de César ‘N’, su padre, junto con otras tres personas, por presunta portación ilegal de armas, según medios locales, y, hasta el momento, el intérprete no ha salido a mostrar una postura.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, el arresto ocurrió a las 16:05 horas en el entronque de18 de Marzo y Sacunbuy, del municipio del Carmen al sur de Campeche.

Según reportes, el aseguramiento ocurrió en un retén provisional instalado en la carretera federal, tras un aviso anónimo sobre una camioneta blanca en la que viajaban cuatro hombres armados. Durante la inspección, policías estatales localizaron armas de fuego en poder de dos de los pasajeros, sin embargo, sólo uno de los pasajeros presentó el permiso correspondiente.

En el vehículo también fueron hallados cargadores, cartuchos útiles y diversas armas, por lo que los detenidos fueron trasladados a la Subdelegación de la Fiscalía General de la República(FGR) en el municipio de Escárcega.

Las polémicas de Julión Álvarez y la ley

No es la primera vez que el intérprete está inmiscuido en problemas con la ley. En agosto de 2017, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) compartió una lista de 21 personas sancionadas por la institución, entre las que se encontraba Julión, por presuntamente tener nexos con el crimen organizado.

Las investigaciones que relacionaron al cantante con el narcotráfico explicaban que presuntamente el artista había fungido como prestanombres, situación por la cual no podía ingresar a Estados Unidos y sus cuentas fueron congeladas.

Luego de cinco años, en 2022, Julión Álvarez fue borrado de la ‘lista negra’ de la OFAC en Estados Unidos, lo que significó que podría volver a utilizar su visa y sus cuentas en este país fueron descongeladas.

