Video: Filmaron a un juguete sin baterías que se encendió solo en la madrugada

En las redes sociales se pueden ver videos de todo tipo e incluso de eventos paranormales. En este caso nos encontramos con el usuario de TikTok @lachica_alexis, quien filmó una escena digna de una película de terror.

Las cámaras captaron psicofonías en una escuela con actividad paranormal [VIDEO] El profesor murió y juró volver. Muchos testigos confirman actividad paranormal en uno de los salones. En busca de lo oculto, fuimos a investigar.

Quien tomas las imágenes es un joven padre de Mexicali, Baja California, quien se convirtió en tendencia en las redes sociales. De esta manera muestra una actividad paranormal en su casa, que tuvo su punto cúlmine cuando uno de los juguetes de su hija se encendió solo durante la madrugada.

¿Qué ocurrió con el juguete?

El video fue grabado a las 12:55 de la madrugada, cuando el hombre se dirige hacia la sala luego de escuchar extraños ruidos en el lugar. Cuando enciende la luz se escucha como un juguete electrónico en forma de cebra que se encontraba en el sillón se enciende solo y comienza a producir sonidos sin que nadie lo toque.

Lo ocurrido causa una gran impresión en el hombre debido a que aseguró que siempre dejan apagado el juguete durante las noches, enfocando el botón de encendido para mostrar que el objeto no estaba prendido en ese momento. Momentos después es sorprendido por el sonido de una tecla que se toca sola en un teclado.

Después se pudo ver un segundo video en el que se vuelve a repetir el extraño fenómeno con el mismo juguete encendiéndose solo en la madrugada. En esta ocasión grabó ante la cámara como es que el objeto no tenía baterías al momento de haberse prendido.

Las filmaciones sin dudas han causado mucho revuelo entre los usuarios de las redes sociales ya que muchos afirmaron que existen juguetes electrónicos que se encienden solos sin necesidad de que tengan que ser activados. Nadie pudo dar una explicación al hecho de que se haya prendido sin que tuviera pilas, por lo que la causa sigue siendo un misterio.

