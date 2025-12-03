VIDEO: Conoce la única ciudad en el mundo que celebra Navidad todo el año

Diciembre es considerado, por muchas personas, su mes favorito no solo por ser el cierre del año, sino porque en este se celebra la Navidad, una de las celebraciones más importantes que existen. Ante ello, ¿sabías que existe una ciudad en donde es Navidad prácticamente todo el año?

Si bien son miles de personas quienes comienzan a adornar su hogar una vez comenzado diciembre, la realidad es que existe un lugar, muy lejos de México, que tiene la temática de “vivir” la Navidad prácticamente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si quieres conocer más respecto a esta ciudad, quédate con nosotros.

¿Cuál es la ciudad que vive Navidad todo el año?

Muy lejos de México, más precisamente al norte de Finlandia, se encuentra la ciudad de Rovaniemi, misma que se encuentra en la región de Laponia. Este lugar es considerado “la ciudad natal de Santa Claus”, pues cuenta con bosques cubiertos de nieve que simulan el paisaje del polo norte, lugar en donde vive Papá Noél.

Rovaniemi cuenta con alrededor de 62 mil habitantes y, gracias a su clima, el lugar se pinta por completo de nieve; además, las decoraciones navideñas implementadas por los residentes hace que el sitio tenga aún más el espíritu de la Navidad sin tomar en cuenta el mes en el que se esté.

De hecho, su oferta turística relacionada con la Navidad dura los 365 días del año, pues de acuerdo con información del National Geographic alrededor de 500 mil personas visitan actualmente esta ciudad, mismas que, si bien la visitan en temporada de invierno, también suelen ir a ella en cualquier época del año.

¿Cuánto tiempo de distancia hay de México a Rovaniemi?

La distancia entre la Ciudad de México y la ciudad de Rovaniemi, al menos en línea recta, es de cinco mil 869 millas; es decir, alrededor de nueve mil 445 kilómetros. Un vuelo en avión, entre escalas y aerolíneas en general, tarda un estimado de 13 horas y 20 minutos hasta 15 horas y 25 minutos, tentativamente.