Mhoni Vidente manifestó que México sufrirá etapas de sismos y volcanes

Mhoni Vidente, ha realizado una predicción que ha puesto en vilo a todo México. Lo que ocurre es que la astróloga ha manifestado que habrá un intenso periodo en materia geológica.

Así es que el país entrará en una etapa crítica debido a que la energía acumulada en el Pacífico y las zonas volcánicas, comenzarían a manifestarse en forma de sismos y actividad eruptiva.

Las visiones de Mhoni dicen que habrá un aumento de movimientos tectónicos que afectará principalmente a las zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. Esto no es todo ya que hay alertas sobre volcanes que deben mantenerse bajo vigilancia constante.

¿Qué ocurrirá con México en este periodo?

Para Mhoni Vidente, México está posicionado en un punto energético con mucha fuerza por la interacción que hay de placas tectónicas del Pacífico. Si bien no hay fechas exactas de cuando serán estos eventos y tampoco la magnitud delas mismas, si predijo que diciembre y enero son meses en los que la actividad natural suele intensificarse.

Los volcanes incluidos en esta alerta espiritual y energética serían:



Popocatépetl, por su constante emisión de ceniza y repuntes de exhalaciones.

Colima, uno de los más activos de México.

Pico de Orizaba y Nevado de Toluca, que —según sus visiones— podrían mostrar comportamientos “inusuales”.

Además para la astróloga, estos son volcanes que representan “puntos de liberación de energía”, que podría coincidir con algunos movimientos sísmicos en el sur y centro del país.

Hoy invocó al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo para qué me libere de todos los demonios que me rodean y me quieran hacer daño. Hoy le digo no al rencor y a los sentimientos negativos. Hoy tendré el valor suficiente para enfrentar mis dificultades y liberarme de todo lo que me… pic.twitter.com/qY44hCOXwU — Mhoni Vidente (@mhonividente) December 2, 2025

¿Qué ocurrirá en los próximos días?

Las predicciones manifiestan que la etapa crítica abarcaría desde diciembre hasta mediados de enero, que es cuando la energía sísmica se intensifica a nivel global y que México resentiría más por su ubicación geográfica.

Cabe destacar que sus advertencias se inclinan por lo espiritual pero si ha puesto hincapié en que se mantenga la vigilancia, precaución y atención a los reportes oficiales de Protección Civil y del Servicio Sismológico Nacional.

La astróloga concluye que México “tiene que prepararse”, no desde el miedo, sino desde la prevención y la claridad de que estos movimientos naturales forman parte de un ciclo que este año podría ser más activo.

