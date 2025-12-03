No Todo es Exatlón México: Este es el secreto deportivo de Humberto Noriega que sorprendió a todos. “No es el americano”

Una vez más, Humberto Noriega sorprende a todos sus fans con un talento “oculto”: EL Golf, deporte que, de acuerdo con el deportista, es parte fundamental de sus actividades, lo mantiene al 100 por ciento fuera de Exatlón México.

No es secreto que dentro de Exatlón México, los atletas suelen sorprender a todos sus seguidores con su gran velocidad, fuerza, resistencia y destreza dentro de cada uno de los circuitos. No obstante, pocas son las ocasiones en las que los fans pueden conocer aquellas actividades que realizan los competidores fuera de los circuitos y que son necesarias para mantener un equilibrio físico y mental. Para Noriega, uno de los competidores más comentados de la temporada es el golf.

La confesión, que surgió en una conversación relajada durante uno de los programas relacionados con Exatlón México, tomó por sorpresa tanto a los espectadores como a algunos atletas. Y es que, si bien Humberto es reconocido por su pasado en el fútbol americano y su evidente fortaleza para enfrentarse a la exigencia de los circuitos, pocos imaginaron que uno de sus deportes favoritos fuera justamente uno tan técnico, pausado y preciso como el golf.

¿Qué otros deportes practica Humberto Noriega?

Dentro de un corto post de redes, Humberto comentó que: “Fútbol americano, andar a caballo, gym y golf... actividades que mantienen a Humberto al 100”. Y ustedes, racita... ¿Cuál es esa actividad que los mantiene al 100?”. Frases con las que el atleta deja en claro que, a pesar de que para muchos su fuerza viene de los entrenamientos explosivos, deportes como andar a caballo y el golf, son clave para mantener la concentración y liberar tensiones, además de que permiten trabajar en el control de las emociones, aspecto que sin duda influye directamente en sus desempeños en competencias como Exatlón México.

Humberto es bien conocido por su formación dentro del Fútbol americano, deporte al que incluso le dedicó su segunda medalla. No obstante, el deportista ha dejado en claro que, además del americano y el golf, mantiene su físico y mente al montar a caballo y con sus rutinas de ejercicio dentro del gimnasio. Según él, esa combinación de serenidad y coordinación le ayuda a mantenerse “al 100%” tanto física como mentalmente.

