VIDEO: Yolanda Andrade reaparece con un sorprendente cambio físico y mejora en el habla

Yolanda Andrade ha sorprendido a todos en redes sociales por su cambio impresionante, pues a pesar de que a principios de año confirmó que tiene 2 enfermedades degenerativas y sin cura, el día de ayer lució mejor que nunca.

Yolanda Andrade muestra mejoras de salud

La conductora de 53 años asistió el día jueves 11 de septiembre a una misa conmemorativa de la diva del Cine de Oro, Silvia Pinal y por medio de un video dejó en claro que se siente mejor que nunca, ya que es evidente que su temple mejoró y además su forma de hablar es más fluida, alago que impresionó a muchos, pues días antes se había mostrado un poco decaída.

Yolanda Andrade ha comentado en repetidas ocasiones que no tiene miedo a morir y que ya tiene preparado su testamento para cuando llegue su momento; sin embargo, no deja disfrutar ni un momento de las maravillas de la vida.

¿Cuánto tiempo de vida le queda a Yolanda Andrade?

Fue en el año 2023 cuando la salud de Yolanda Andrade se fue en declive, dejó de caminar, de hablar y ser una persona dependiente, pero eso no la detuvo, pues está dispuesta a disfrutar lo que le queda por recorrer en esta vida. Yolanda Andrade contó hace un par de semanas que los médicos le dan de 3 a 5 años de vida.

A pesar de que ha tenido momentos difíciles y pocas esperanzas por parte de los médicos, en la actualidad, Andrade, ha mostrado una mejora y sigue con una actitud imparable:

“Fíjate que no, porque sé lo que me va a pasar en el aspecto de que conozco la enfermedad y estoy en tratamiento de todo, estoy verdaderamente harta, a veces me desespero pero tengo que aprovechar lo más que pueda”.

En un encuentro con los medios, posterior a la misa de Silvia Pinal, Yolanda confirmó que ha sido víctima de la brujería:

“Yo no creía en la brujería. Hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan”.