Exatlón México | ¿Qué paso entre Antonio y Karen: Confusión o friendzone?

El chisme se incendió en el Otro Lado de los Realities, cuando Chicken le preguntó a Antonio que fue lo que paso con su relación con Karen quien llevó a la friendzone al atleta dentro de Exatlón México, lo que provocó a Diana a intervenir de inmediato para señalar el momento y aligerar la tensión con una pequeña broma, sobre el lugar elegido para la declaración “el circuito del lodo”, dentro de Exatlón Draft el Acenso.

¿Qué pasó entre Antonio y Karen dentro de Exatlón México?

Al ser entrevistado tras su salida de la novena temporada, Antonio decidió sincerarse y explicar cómo vivió esa etapa emocional:

“Le pedí hablar con ella porque quería expresar mis emociones. Llegué a los circuitos y no me podía concentrar. Le dije que qué pasaría entre nosotros. Estaba preparado para cualquier respuesta. Sabía que, si no era mutuo, debía aceptarlo. “Somos adultos y entendí que debía asumirlo con madurez”, expresó.

El atleta también reconoció que la dinámica cambió tras su charla con Karen: “Después fue complicado, porque al entrar en temporada ya no fue lo mismo”, agregó con evidente nostalgia.

Una amistad que cruzó la línea de la confusión

De acuerdo con lo declarado por Antonio y algunos fans del programa, la relación entre Antonio y Karen siempre se destacó por su cercanía y complicidad, pues era evidente en las primeras semanas como conviven y cada día se relacionaban más, acciones que para Antonio y para los fans, desencadenaría en una relación amorosa.

Para tristeza de todos, Antonio comenta que, al señalar sus sentimientos a Karen, ella no respondió de manera favorable, advirtiendo que lo que el atleta sentía se debía a una confusión, pues los gestos amistosos que ella tenía no eran más que de amistad, lo que lo llevó a mantener la distancia con Karen.

Exatlón México: Cuando las emociones pesan tanto como el rendimiento

El caso de Antonio y de Karen vuelve a poner sobre la mesa el tema del impacto de las relaciones y vínculos personales dentro del reality deportivo más intenso de la televisión mexicana. Pues un entorno en el que los atletas conviven 24/7 el compañerismo, las estrategias y los sentimientos pueden mezclarse y poner a prueba incluso a los más disciplinados.