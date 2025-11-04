¿Quiénes serán los próximos nominados en La Granja VIP? Esta fue la predicción de Omahi

Tras convertirse en el tercer eliminado de La Granja VIP, Omahi reapareció en el espacio digital del reality y soltó varias predicciones sobre lo que pasará en la semana. Durante su charla con Mallezaa en La Granja VIP Digital, el creador de contenido compartió su visión sobre lo que viene en el juego, sin filtro y con nombres concretos.

¿Qué dijo Omahi sobre los nominados de esta semana?

Aunque al principio mostró desinterés en continuar, Omahi reconoció que al final sí quería quedarse. Ya fuera del reality, aseguró que los próximos en enfrentar la nominación podrían ser Eleazar y Manola, a quienes ve en riesgo por sus posturas dentro del grupo. Según su análisis, la convivencia y ciertas tensiones que han surgido los están llevando directo a la placa.

Sobre quién podría abandonar el programa próximamente, Omahi fue directo: “Posiblemente, saquen a Eleazar”, apuntó, al dejar claro que la competencia ya no da margen para que continúe cometiendo los mismos errores . Sus palabras resuenan, especialmente, porque vivió en carne propia, lo que significa no moverse estratégicamente y terminar en la cuerda floja.

¿A quién ve Omahi como favorito para ganar La Granja VIP?

A pesar de haber salido temprano del juego, Omahi ya tiene claros a sus candidatos al podio. Su “gallo de oro” es Alberto , seguido por Sergio en segundo lugar y Kike como tercer finalista . Confesó que ve mucho potencial en todos ellos por su compromiso con las tareas, su estrategia y su presencia constante en las dinámicas del programa.

También destacó que Fabiola Campomanes podría dar una gran sorpresa si logra involucrarse más con el juego. La describió como alguien con carácter fuerte, pero con una capacidad actoral que podría jugar a su favor si se mete de lleno en la competencia.

Las declaraciones de Omahi no pasaron desapercibidas entre los seguidores de La Granja VIP, ya que dejó ver que, aunque ya no esté dentro, sigue pendiente del rumbo que tomarán sus excompañeros. Las nominaciones están cerca y habrá que ver si sus predicciones se cumplen.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.

