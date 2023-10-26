Ester Expósito presentó en Morelia su filme ‘Perdidos en la noche’

La actriz española, Ester Expósito, estuvo en el Festival de Cine de Morelia, para presentar el más reciente filme de Amat Escalante, ‘Perdidos En La Noche’, el cual protagoniza junto a Bárbara Mori. En entrevista exclusiva para Ventaneando, la estrella de la serie ‘Élite’, habló sobre su amor por México y los proyectos que la han traído, tan frecuentemente a territorio azteca.

Me la he pasado la mitad de mi vida aquí, desde hace un par de años, muy contenta de estar aquí, la gente ya sabe, le tengo un cariño muy especial a México. Ya van dos proyectos que ruedo aquí, el primero fue esta película, esta peli de Amat

Te puede interesar: Ingrid Coronado toma con paciencia el proceso con Anna Ferro pese a lo caro y agotador

Lo que más me gusta es justo eso, hacer personajes cuanto más variado y distintos, mejor, porque si no que aburrido y empezando hacer cine de autor, cine independiente y esta película fue como un bomboncito que me llegó, un regalo precioso, no solo por la experiencia, trabajar con Amat, el personaje, la historia

Yo tuve como una catarsis personal y como actriz en este proyecto que me transformó, eso es lo que busco siempre con mis personajes y en los proyectos que participo

¿Le gustaría trabajar con otros directores mexicanos?

La española, reveló que le gusta mucho el trabajo de los mexicanos y la forma de hacer cine en México.

Sí, me encantan, me encanta el cine mexicano. Iñárritu, hace poco que me encantó su película, la nueva; Cuarón, en fin te puedo decir un montón, me encantaría seguir trabajando aquí, seguir haciendo cine, porque es un cine mexicano maravilloso

También te puede interesar: Maite Perroni no sintió rechazo de Bad Bunny en premiación