4 llaveros OFICIALES de Kpop Demon Hunters perfectos para sumar a tu colección o decorar tu mochila como toda una guerrera del kPop

El universo de KPop Demon Hunters sigue expandiéndose y con ellos llega uno de los productos perfectos para decorar tu mochila, bolso, placera y para colgar tus llaves. Pues estas versiones en miniatura de llaveros oficiales de Rumi, Mira, Zoey o los Saja Boys, son ideales para llevar a tu personaje favorito a todos lados y ampliar tu colección inspirada en las guerras de KPop.

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4 llaveros oficiales para llevar a las guerras del KPop contigo a todos lados

Llavero oficial de Rumi x Funko Pocket POP!

Este llavero está pensado para llevar a todos lados a Rumi en su versión miniatura, lo que te permitirá colgarla en tu mochila, lapicera o para portar tus llaves. Toma en cuenta que estas versiones en miniatura también son perfectas para poder sumar piezas adorables a tu colección.

Llavero oficial de Rumi x Funko Pocket POP!|Funko Pocket POP! - Kanva

Llavero oficial de Mira x Funko Pocket POP!

Esta versión de Mirasobresale por portar su arma, mientras se encuentra en una pose desafiante. La miniversión del álbum oficial de Mira es perfecta para decorar tu lonchera o sumar a tu repisa de coleccionables.

Llavero oficial de Mira x Funko Pocket POP!|Funko Pocket POP! - Canva

Llavero oficial de Zoey x Funko Pocket POP!

Zoye también se suma a esta colección de Funko Pocket POP!, en una versión oscura con pose de combate. Esta pieza es ideal para representar tu pasión por la guerrera del KPop y poder llevarla a todos lados o colocarla en tus llaves y convertirla en más que solo una figura de colección.

Llavero oficial de Zoey x Funko Pocket POP!|Pocket POP! - Canva

Llaveros oficiales de los Saja Boys x Funko Pocket POP!

Para quienes prefieren una versión más demoníaca, esta colección también llega con los Saja Boys transformados con trajes oscuros y las míticas venas en color morado que denotan su transformación. Esta colección llega para complementar tu pasión por las guerras de KPop.

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Kpop Demon Hunters x Funko Pocket POP!, es una minicolección perfecta para sumar a tus repisas, o llevar tu pasión por las guerras de KPop al límite, al convertirlas en una opción práctica y útil.

