5 claves para gastar poco y ahorrar dinero este 15 de septiembre

El mes de septiembre es muy especial para todo México y es que el 15 de septiembre se celebran las Fiestas Patrias, por lo que el país se prepara para realizar todo tipo de celebraciones que incluyen adornos, decoración y comidas típicas. Es por eso que las personas suelen gastar mucho dinero en la decoración para esta fecha, pero par no invertir tanto dinero, los especialistas compartieron cinco claves para que tengas en cuenta a la hora de organizar las celebraciones.

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Durante cada 15 y 16 de septiembre, millones de mexicanos se congregan para celebrar las Fiestas Patrias en todo el país, por lo que será muy común que familias organicen reuniones para poder conmemorar esta fecha tan importante, en donde habrá comidas típicas, música, adornos, decoración, entre otros. Además, hay quienes suelen gastar un dinero importante y es que el impacto económico puede mitigarse con estrategias sencillas para disfrutar de esta tradición sin tener que gastar de más.

Tal como lo mencionamos, la organización de las celebraciones por las Fiestas Patrias suele generar un gasto considerable sino se toman medidas pertinentes, y es que hay manera de poder ahorrar dinero y de pasar unas fiestas sin haber invertido tanto. Por eso, es que los expertos compartieron cinco claves para que celebres este 15 y 16 de una manera más económica.

5 claves para ahorrar dinero en las Fiestas Patrias

Organizar la celebración de manera colectiva: al reunirse amigos, familiares o vecinos, se podrán distribuir las responsabilidades y los costos asociados a la comida, las bebidas, música y decoración

al reunirse amigos, familiares o vecinos, se podrán distribuir las responsabilidades y los costos asociados a la comida, las bebidas, música y decoración Platillos tradicionales: el consejo es optar por comidas típicas que sean económicas y rendidoras; y entre esas opciones se encuentran las tostadas de tinga o frijoles, sopes, pozole que se puede elaborar con carne de cerdo

el consejo es optar por comidas típicas que sean económicas y rendidoras; y entre esas opciones se encuentran las tostadas de tinga o frijoles, sopes, pozole que se puede elaborar con carne de cerdo Compra de ingredientes: debe realizarse en mercados locales y optar por productos a granel, en lugar de los procesados que permitirá reducir costos y además aprovechar de las ofertas que lanzan supermercados

debe realizarse en mercados locales y optar por productos a granel, en lugar de los procesados que permitirá reducir costos y además aprovechar de las ofertas que lanzan supermercados Decoración: lo mejor es elaborar adornos a mano como materiales como papel crepé, cartulina, papel picado, o elementos reciclados que no solo reducirá el gasto sino que fomenta la creatividad

lo mejor es elaborar adornos a mano como materiales como papel crepé, cartulina, papel picado, o elementos reciclados que no solo reducirá el gasto sino que fomenta la creatividad Elección de música: en lugar de contratar DJ’s, lo aconsejable es crear playlist en YouTube o Spotify con canciones mexicanas o sintonizar radios que transmitan música regional durante todo el día