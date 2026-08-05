5 tips para RESTAURAR tu cabello después de tus vacaciones

Aunque es sabido que el cabello puede sufrir complicaciones cuando se expone a ciertos aspectos, en ocasiones el maltrato es parte de las consecuencias de pasar unos días de relajación en la playa. O también si asistes a un lugar con albercas, es normal sufrir algunas complicaciones. Por ello, estos son 5 tips si tu melena sufrió castigo en tu tiempo de diversión.

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¿Cómo restaurar mi cabello si se dañó en vacaciones?

Si tuviste la oportunidad de divertirte en el mar, piscinas y el sol pegando a pleno en algún sitio de divertimento y relajación, es probable que tu cabello sufriera la consecuencias. Sin embargo, aquí algunos consejos para restaurarlo y que no haya problemas mayúsculos.

Cabello con cepillado suave

Cuando la arena, el sol, el cloro y todos los factores de tus vacaciones hicieron de las suyas… es vital que restaures primero con un cepillado suave. Si no has cambiado tu cepillo recientemente, compra uno nuevo y si es nuevo pero no suave… también cámbialo. Se recomiendan cerdas finas que deslicen fácil, no te estreses si se atora un poco. Deja descansar tu melena de espumas, sprays fijadores o perfumes.

Deja descansar tu cabello

Tal como no es ideal llenar de productos tu cabello, tampoco lo expongas al calor intenso de planchas o secadoras. Esto ayudará a que poco a poco recupere su luminosidad, donde será necesario que solamente con tu toalla y tus manos seques con paciencia. No sufras si pasa unos días áspero, pues se apagó y probablemente esté deshidratado.

Cabello sin puntas abiertas

Si el daño llegó a generar puntas abiertas, sin miedo puedes acudir con tu peluquero/a de confianza. Ve a que realice el corte necesario, tomando en cuenta que como máximo se irán 3 centímetros. Esto recalcando que se debe realizar si el daño generó un malestar grande, el cual urge de resolverse.

Cabello con un extra de hidratación

Consulta con algún experto sobre productos que ayuden con la revitalización de tu cabello, sin que sea tan hostil con el daño que tiene en esos momentos. La combinación ganadora puede ser un acondicionador y un shampoo que empiecen con el cambio en pro de la luminosidad, hidratación y vuelta del brillo general.

Cabello con mascarillas intensivas

Y un quinto consejo que podría ayudar con tu pelo tras exponerse a diferentes complicaciones, tiene un tratamiento restaurativo como lo es una mascarilla. También podrías consultar con tu gente de confianza para elegir uno que ayude a reforzar fibras capilares, dejándolo manejable, ligero y sedoso.