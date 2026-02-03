7 cortes de pelo para mujeres con mandíbula marcada; se ven increíbles en mujeres de 40 a 50

Para todos los tipos de rostro hay estilos de cabello que favorecen y dan mayor equilibrio a los rasgos, además de que pueden resaltar las características que tú prefieras. Si estás buscando cortes de pelo para mujeres con mandíbula marcada, a continuación te compartimos algunas excelentes opciones; estas ideas se ven súper bien en mujeres de 40 a 50 años .

Normalmente quienes tienen la forma de rostro cuadrada, de corazón o diamante, se caracterizan por tener una mandíbula pronunciada y fuerte. Si este es tu caso o tu barbilla es marcada y quieres suavizar tus rasgos, los siguientes cortes te van a gustar. Sin embargo, lo más importante es que tú te sientas cómoda y feliz con tu look.

7 cortes de pelo para mujeres con mandíbula marcada

1. Fleco de lado rozando la ceja

Un fleco de lado puede hacer magia si deseas suavizar los rasgos con tu corte de pelo. Procura que el flequillo pase rozando la ceja, pero que llegue más abajo que ésta.

2. Bob italiano

|Crédito: Instagram. @studio_italocolantuono

Muchas celebridades han elegido este glamoroso corte porque crea mayor volumen que enmarca el rostro de una manera súper femenina y elegante. El bob italiano normalmente llega a la altura de la barbilla o un poquito abajo.

3. Lob con ondas, un excelente corte de pelo para mujeres con mandíbula marcada

Un lob con ondas puede dar volumen a tu melena, tener mucho estilo sin tanto esfuerzo y alargar tu rostro, lo cual suaviza tus rasgos. Por eso es uno de los mejores cortes de pelo para mujeres con mandíbula marcada.

4. Corte pluma comenzando bajo la barbilla

Cuando tienes mandíbula marcada y quieres suavizar tus rasgos con ayuda de tu corte de pelo, una clave es tener capas que comiencen a la altura de la barbilla para enmarcar tu rostro y quitar la atención de esta zona con su volumen. Un corte pluma, además, puede dar mayor textura y movimiento sin necesitar demasiada longitud.

5. Baby bangs

|Crédito: Instagram. @emma.scissorhandz

Esta es una propuesta atrevida para quienes buscan un corte de pelo desenfadado y rebelde, pero sin perder elegancia. Los flecos mini, específicamente con forma redondeada,

suavizan las facciones.

6. Shag corto con fleco de cortina

|Crédito: Instagram. @rebeccaroyallhair

El shag es uno de los estilos más versátiles que están de moda en la actualidad; sus capas enmarcan el rostro y está lleno de movimiento, pero poco peso. En este caso es mejor que las capas más cortas estén a la altura de los ojos para dar más volumen en esta zona. Un fleco de cortina puede acentuar mucho más la redondez del corte y suavizar los rasgos.

7. Bob angulado, otro de los mejores cortes de pelo para mujeres con mandíbula marcada

Este tipo de corte asimétrico alarga tu cara, lo cual puede ser muy favorecedor para quienes tienen mandíbula marcada. Es un bob que comienza siendo más corto en la parte de atrás y gana longitud conforme se acerca a la barbilla.