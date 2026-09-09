Los expertos coinciden: estos son los 4 tratamientos de belleza que deberías hacerte este otoño

Este otoño 2026, los 4 tratamientos de belleza que pueden incorporarse a una rutina de cuidado facial son la limpieza profesional, los tratamientos hidratantes, los peelings químicos y determinados procedimientos con láser o luz. Sin embargo, no todos están indicados para todas las pieles.

Karen Torres habla sobre su experiencia al trabajar junto a Joaquín Cosío para el doblaje de “Gungo y los Juegos Cavernícolas”

Después del verano, la exposición solar puede dejar la piel con mayor sequedad, alteraciones en la pigmentación o una textura menos uniforme. La Academia Americana de Dermatología (AAD) destaca la importancia de protegerla de la radiación ultravioleta durante todo el año y de consultar con un dermatólogo antes de realizar procedimientos que puedan irritarla o sensibilizarla.

¿Cuáles son los 4 tratamientos de belleza que recomiendan los expertos para el otoño?

Limpieza facial profesional: puede ayudar a retirar impurezas y acumulación de células muertas de la superficie cutánea. El procedimiento debe adaptarse al tipo de piel y evitar técnicas excesivamente agresivas, especialmente cuando existe sensibilidad, rosácea o tendencia a la irritación. Tratamientos de hidratación: las fórmulas y procedimientos destinados a mejorar la hidratación pueden resultar útiles cuando la piel presenta tirantez o una barrera cutánea alterada. La hidratación también puede mejorar temporalmente la apariencia de las líneas finas asociadas a la sequedad. Peelings químicos: utilizan determinadas sustancias para producir una exfoliación controlada de la piel. Según el tipo y la concentración empleada, pueden utilizarse para mejorar textura, pigmentación o determinadas imperfecciones. La AAD señala que los peelings químicos deben realizarse con una evaluación adecuada, ya que existen riesgos de irritación y cambios de pigmentación. Láser o tratamientos basados en luz: algunos dispositivos dermatológicos pueden utilizarse para tratar problemas concretos como manchas, alteraciones de textura, enrojecimiento o determinados signos del fotoenvejecimiento. La indicación depende del tipo de piel, el objetivo y el dispositivo utilizado.

La dermatóloga Doris Day, especialista en dermatología cosmética y profesora clínica asociada de dermatología en la Universidad de Nueva York, ha destacado la importancia de individualizar los procedimientos estéticos en función de las características de cada paciente.

¿Qué tratamiento de belleza elegir según las necesidades de la piel?

La prestigiosa dermatóloga Shari Marchbein, especializada en dermatología médica y cosmética en New York, ha señalado en contenidos sobre cuidado de la piel la importancia de valorar el estado cutáneo antes de incorporar procedimientos o activos destinados a combatir los signos del envejecimiento.

Las necesidades pueden dividirse de la siguiente manera:



Para una piel deshidratada: puede ser más conveniente comenzar por una estrategia de hidratación y reparación de la barrera cutánea antes de recurrir a procedimientos más intensos.

puede ser más conveniente comenzar por una estrategia de hidratación y reparación de la barrera cutánea antes de recurrir a procedimientos más intensos. Para textura irregular: un dermatólogo puede valorar si un peeling u otro procedimiento de renovación resulta apropiado.

un dermatólogo puede valorar si un peeling u otro procedimiento de renovación resulta apropiado. Para manchas producidas por el sol: existen diferentes alternativas dermatológicas, entre ellas determinados láseres y peelings, pero la elección depende del tipo de pigmentación y del fototipo.

existen diferentes alternativas dermatológicas, entre ellas determinados láseres y peelings, pero la elección depende del tipo de pigmentación y del fototipo. Para signos de fotoenvejecimiento: algunos procedimientos pueden mejorar la apariencia de determinadas alteraciones, siempre acompañados de protección solar diaria.

algunos procedimientos pueden mejorar la apariencia de determinadas alteraciones, siempre acompañados de protección solar diaria. Para piel sensible: conviene priorizar la recuperación de la barrera cutánea y evitar procedimientos irritantes sin valoración profesional.

¿Por qué el otoño puede ser un buen momento para ciertos tratamientos de belleza?

El otoño es ideal porque algunos procedimientos pueden requerir limitar la exposición solar durante el período posterior al tratamiento. Pero la Academia Americana de Dermatología siempre recomienda utilizar protector solar de amplio espectro todos los días como parte del cuidado cotidiano.

Antes de realizar un peeling, láser u otro procedimiento, el profesional también debe indicar cuánto tiempo será necesario evitar determinadas actividades y qué cuidados deberán seguirse durante la recuperación. Por eso, al regreso de las vacaciones, muchas personas deciden realizar tratamientos de belleza.