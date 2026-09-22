Cómo votar PASO A PASO para mandar a un Granjero o Peón al Duelo de Nominación en La Granja VIP hoy 22 de septiembre

La Granja VIP Segunda Temporada ya se encuentra en su tercer semana y hoy martes es un día decisivo en la competencia, pues 2 participantes del reality serán seleccionados para ir al temido Duelo de Nominación. Tú, el público tienes la decisión de mandar a un Granjero o a un Peón a dicha competencia y votar es muy sencillo, aquí te explicamos el paso a paso.

Cómo votar para que un Granjero o Peón vaya al Duelo de Nominación

Primero piensa a quién le quieres dar tus votos, recuerda que tienes 10 para repartir o bien, para dárselos a un solo Granjero o Peón.

Entra a lagranjavip.tv/vota o La Granja VIP dando click aquí Elige y VOTA. Envíalos; recuerda que tú decides.

Debes considerar que esta votación no es para "salvar" a un Granjero o Peón, si no que los votos se destinan a que uno de ellos entre al Duelo de Nominación y posiblemente ser el segundo Granjero nominado en la tercera semana de La Granja VIP.

Otra forma muy sencilla para votar es desde nuestra aplicación de TV Azteca:

Descarga la app TV Azteca En Vivo Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP. Da tu voto al Granjero o Peón que quieres que vaya al Duelo de Nominación. Envíalo.

¿Qué es el Duelo de Nominación en La Granja VIP?

Todos los martes podrás ver el Duelo de Nominación, el cual consta en una enfrentamiento entre 2 participantes del reality, pueden ser Granjeros o Peones, uno es elegido por el público y el otro por el Capataz, quienes estarán en un reto de habilidades y destreza. El perdedor será quien se sume a la Tabla de Nominados, junto con Manelyk, la primera nominada de la semana por el legado de María Karunna.

¿A qué hora se cierran las votaciones hoy martes en La Granja VIP?

Las votaciones se encuentran abiertas desde el día de ayer por la noche y estas culminarán durante la Gala del día de hoy hasta que nuestros queridos conductores Adal Ramones y Kristal Silva lo comuniquen en vivo. Así que no debes perderte ni un segundo de todo lo que sucede. No olvides que puedes ver la transmisión 24/7 en nuestro sitio web.