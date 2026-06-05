4 colores de esmalte para uñas cortas que harán estilizar tus manos

Esta temporada se ha caracterizado por optar por las uñas cortas en la manicura. Lo importante es que se pueden ver sofisticadas y favorecidas si eliges de manera correcta los colores de esmalte que eliges.

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Al tener las uñas cortas el color que eliges tiene un gran impacto visual por lo que los tonos correctos brindan la posibilidad de alargar ópticamente los dedos. Además, disimulan las manchas de la piel y aportan luminosidad. En cambio sí eliges los colores incorrectos tus manos se verán anchas o envejecidas.

¿Cuáles son los 4 colores para uñas cortas?

Nude rosado

El primer color a tener en cuenta es el nude rosado que aporta luminosidad y frescura. Este es un tono que crea una extensión visual de tus dedos porque no marca un corte abrupto entre tu piel y las uñas. Busca fórmulas de gelish en tonos como “ballet slipper” o “shell pink” que tengas disponibles en cualquier salón.

Se recomienda para tonos de piel cálidos o neutros. Puedes aplicar dos capas sobre una rubber base para darle cuerpo al color sin que se vea transparente.

Uñas base nude con brillo gloss

Rojo cereza

Este color hace que tus manos luzcan cuidadas y sofisticadas, con un efecto rejuvenecedor inmediato. En contraposición con los rojos muy brillantes que se ven infantiles, el cereza tiene profundidad y elegancia.

Cabe destacar que este color atrae la atención hacia la forma de tus uñas y disimula imperfecciones en la piel de las manos. Es un color democrático que favorece a casi todos los tonos de piel.

Malva suave

Es uno de los favoritos para tener manos elegantes y porque tiene un efecto adelgazante en los dedos ya que es oscuro pero no pesado. Crea una ilusión de longitud sin ser dramático, perfecto para el día a día en la oficina o cualquier ocasión.

Por otro lado, debes usarlo porque disimula el amarillento natural que aparece con el tiempo. Busca versiones en esmalte semipermanente que duren hasta tres semanas sin perder su acabado aterciopelado.

Estas uñas son favorecedoras.|Pinterest

Blanco lechoso

Por último, tenemos este color con subtono beige o marfil que ilumina toda la mano y genera un contraste fresco con la piel. Funciona como un lienzo neutral que alarga ópticamente porque refleja luz de manera uniforme.

Debes tener en cuenta que tres capas delgadas funcionan mejor que dos gruesas. Es muy favorecedor si tienes manos pequeñas porque no las sobrecarga visualmente.