Esta es la forma correcta de colocar el papel higiénico en el baño, según especialistas

Aunque parece un detalle sin importancia, la forma en la que se coloca el papel higiénico puede generar dudas y hasta discusiones en casa. Mientras algunas personas prefieren que las hoja quede por delante del rollo, otras optan por dejarla hacia la pared.

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Más allá de las preferencias personales, existen razones relacionadas con la higiene y la comodidad que explican cuál de las dos posiciones puede ser más conveniente. Esta elección también puede influir en la facilidad para tomar el papel y evitar que entre en contacto con otras superficies del baño.

¿Cómo mantener una buena higiene en el baño?

Mantener una buena higiene en el baño requiere limpiar con frecuencia el inodoro, lavabo, ducha y otras superficies de uso diario. También es importante ventilar el espacio para reducir la humedad y prevenir la aparición de moho. Lava o cambia regularmente las toallas y la alfombra del baño, y evita acumular objetos innecesarios. Además, recuerda lavarte las manos correctamente después de utilizar el inodoro y mantener limpio el dispensador de papel higiénico.

¿Cómo colocar el papel higiénico de forma correcta?

Los especialistas recomiendan colocar el papel higiénico con el extremo suelto hacia afuera, por encima del rollo. De esta manera, la hoja queda alejada de la pared y puede tomarse con mayor facilidad al momento de utilizarla. Esta posición también permite cortar la cantidad necesaria y mantener una higiene adecuada.

Además, esta disposición puede favorecer una mejor higiene, ya que evita que el papel que se utilizará quede en contacto con superficies cercanas. Aunque muchas personas colocan el rollo de acuerdo a preferencias, la orientación hacia afuera es considerada la alternativa más práctica.

Otro aspecto que puede tenerse en cuenta es la ubicación del portarrollos. Se recomienda instalarlo a una distancia cómoda del inodoro y a una altura que permita alcanzar el papel fácilmente, evitando movimientos incómodos durante su uso.