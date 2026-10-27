Natalia Alcocer RECUERDA sus viajes con su padre en La Granja VIP: ¿quién era y por qué tenía un encuentro con el Papa?

Natalia Alcocer recordó en La Granja VIP las aventuras que compartió con su padre y contó los detalles de un recorrido por Europa que hicieron antes del nacimiento de su hija Martina. Durante la conversación, la granjera explicó que desde pequeña lo acompañaba a distintos destinos y destacó cuánto aprendió a su lado: “Él me enseñó a viajar”.

¿Quién era el padre de Natalia Alcocer?

Su papá era el capitán Eduardo Ariosto Alcocer Lujambio, cuyo fallecimiento la conductora anunció el 18 de enero de 2025 mediante una publicación en sus redes sociales. En aquella despedida reconoció su papel como padre, abuelo y amigo.

En su relato dentro de la Granja, Natalia explicó que la profesión de su papá le permitió acompañarlo desde muy corta edad. Recordó que su primer viaje juntos fue a San Francisco y mencionó una fotografía que conserva: él aparece vestido de capitán y ella, todavía pequeña, está parada en la turbina del avión.

Natalia Alcocer ROMPE EN LLANTO en La Granja VIP al recordar la relación con su padre

Esa costumbre continuó con los años, hasta que llegó una invitación que aceptó cuando tenía aproximadamente siete meses de embarazo.

¿Por qué el papá de Natalia Alcocer tenía una audiencia con el Papa?

De acuerdo con la participante, su padre tenía previsto asistir a un torneo de golf en Roma con sus amigos, además de una audiencia con el Papa. Al contarle los planes, le propuso que lo acompañara.

Alcocer explicó que el encuentro con el pontífice tenía un propósito relacionado con su hija: “Mi papá consiguió la audiencia con el Papa para que le diera la bendición a Martina en mi panza”.

Después, el capitán le planteó extender la aventura con un recorrido por carretera. Rentaron un Porsche y visitaron distintos puntos de Italia, entre ellos Florencia y Venecia. También cruzaron los Alpes y estuvieron en Viena y Budapest, según enumeró la granjera.

Natalia describió a su papá como alguien “súper aventurero” y recordó que llegaron a Viena sin tener un hotel reservado. La propuesta era seguir descubriendo lugares juntos antes de que naciera Martina. “No sabes todo lo que platiqué con mi papá, todo lo que me enseñó”, expresó al recordar aquellas jornadas.

El álbum que Natalia encontró después de la muerte de su papá

Al regresar, la conductora preparó una sorpresa con los recuerdos que había reunido: fotografías, mapas y boletos que acomodó en un álbum para regalárselo.

La participante contó que volvió a encontrarlo después del fallecimiento de su padre. Además, explicó que acostumbraba hacerle obsequios similares cuando viajaban en familia. Si iban a Disney con las niñas, por ejemplo, seleccionaba imágenes del abuelo con sus nietas y armaba otra colección.

Él conservaba esos álbumes, según relató Natalia, quien destacó el lugar que aquellas experiencias ocupan entre sus recuerdos: “Lo que más me quedó de mi papá son los viajes”.