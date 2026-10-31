5 cortes de pelo shaggy ideal para rejuvenecer a partir de los 40 años

A partir de los 40 años se busca que los cambios de look aporten movimiento por lo que surge como primera opción el corte de pelo shaggy que ofrece un estilo desordenado y con capas.

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Este estilo es una buena opción para quienes se inclinan por un look relajado, pero que aporte personalidad. Además, se caracteriza porque tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de cabello y brinda volumen sin necesidad de hacer mucho esfuerzo.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo shaggy?

El corte de pelo Shaggy se caracteriza por su versatilidad por lo que se pueden ir adaptando a distintos estilos. Así es que aquí te traemos las mejores alternativas para rejuvenecer.

El shaggy bob queda genial en todo tipo de cabellos

En el shaggy bob se puede combinar la longitud del bob clásico con unas capas desfiladas que ayudan a aportar movimiento y no dejan que el pelo se quede demasiado compacto. Es ideal para todo tipo de cabellos y ayuda a enmarcar el rostro sin necesidad de endurecer las facciones.

Luce un curly shaggy para presumir de pelo rizado

En segundo lugar, nos encontramos con una buena opción para quienes tienen pelo rizado. El curly shaggy tiene capas que funcionan muy bien para compensar los volúmenes. Agrega un flequillo rizado se consigue un estilo muy moderno y favorecedor.

El corte shaggy para melena XL

Luego nos encontramos con este corte de pelo que queda muy bien en el pelo largo. Es ideal para conservar la longitud y, al mismo tiempo, aportar dinamismo. La clave está en crear capas a diferentes alturas, especialmente alrededor del rostro, para aligerar el conjunto y lograr una caída más fluida.

Shullet, un corte de pelo shaggy en tendencia

También puedes optar por el shullet que es una combinación del shaggy y el mullet. Así vas a obtener un corte que tiene volumen en la parte superior, mechones desfilados alrededor del rostro y una zona posterior algo más larga.

Combina tu corte shaggy con un flequillo baby bang

Por último, tenemos este corte en donde se emplea un flequillo que se caracteriza por ser muy corto, sin llegar ni a la mitad de la frente. Si lo fusionas con un shaggy tendrás un estilo rejuvenecedor.