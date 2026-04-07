3 formas de llevar el corte bixie para tener un look más juvenil y fresco

El corte bixie se destaca por ser una combinación del bob y el pixie, ideal para quienes desean hacer un cambio drástico a su apariencia. No obstante, suele ser difícil poder llevarlo, puesto que puede darnos un aspecto anticuado.

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Eso va a cambiar todo, puesto que te vamos a explicar 3 formas de llevar el peinado, con la finalidad de que puedas llevar un look más juvenil y fresco, el cual vas a querer llevar en los próximos días.

¿Cómo puedo llevar el corte bixie?

Consultamos con la inteligencia artificial de Gemini, quien nos detalla que para estilizarlo hay 3 formas de llevar el corte bixie, logrando mantener el look más fresco y juvenil para la primavera. Recomienda hacer lo siguiente:

"Bedhead" : Consiste en agregar cera o spray para darle movimiento a las capas superiores; se destaca por lograr un aire desenfadado.

: Consiste en agregar cera o spray para darle movimiento a las capas superiores; se destaca por lograr un aire desenfadado. Flequillo corto y desfilado : Lograrás darle protagonismo a tu mirada y a tus pómulos, logrando lucir espectacular con tu peinado, además de que evitarás endurecer tus facciones.

: Lograrás darle protagonismo a tu mirada y a tus pómulos, logrando lucir espectacular con tu peinado, además de que evitarás endurecer tus facciones. Atrás de la oreja con volumen superior: Para lograrlo, hay que usar gel en los laterales para pulir y polvo voluminizador en las raíces superiores. Despeja el rostro y define la mandíbula.

Dentro de las recomendaciones de Gemini, explica que podemos implementar mechas babylights, las cuales se encargarán de darle frescura y luminosidad a la piel, siendo otra gran alternativa para implementar en nuestra melena.

¿A qué tipo de rostro le queda el corte bixie?

El corte bixie, aunque podemos amoldarlo a cualquier tipo de rostro, a ciertas facciones les va a favorecer; usualmente se recomienda para quienes tienen una cara ovalada, debido a que logra resaltar los pómulos.

Otras personas a quienes les favorece sin duda es a quienes tienen el pelo fino, ya que con dicho peinado logran obtener un efecto visual de mayor densidad y volumen. Aunque se recomienda para mujeres mayores, con las 3 formas de llevar el pelo, te ayudará a tener un look más juvenil y fresco, ideal para usar en el calor de la primavera.