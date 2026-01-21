7 diseños de uñas inspirados en Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny

Cambiar el modelo de las uñas es un paso muy importante en la rutina de una mujer, sin embargo esta vez te presentamos 7 opciones llenas de estilo inspiradas en Bad Bunny y su más reciente álbum Debí Tirar Más Fotos.

1.- Diseño inspirado en la portada: Este diseño, como su nombre lo dice, está inspirado en la portada del álbum, el mismo que tiene las icónicas sillas vacías con el fondo lleno de árboles tropicales. En un par de uñas puedes replicar la portada y en las demás dibujar plantas verdes con toques dorados. Si lo prefieres en una uña puedes escribir el nombre de tu canción favorita del álbum.

2.-Diseño con efecto 3D: Este diseño consiste en replicar en cada uña un elemento característico del álbum de Benito como la bandera de Puerto Rico, un coco, granos de café, la famosa cámara, palmeras y flores rojas. Juega con tu creatividad para saber cómo diseñarlas y qué elementos combinar. Lo importante es que algunas uñas tengan un efecto 3D, para que sobresalgan.

3.-Diseño de concho: Este diseño consiste en replicar en dos uñas la figura del sapo concho, mismo que protagoniza la estética del álbum. En las demás uñas puedes dibujar flores, el nombre de Bad Bunny o alguna canción que te guste. Este diseño sobresale por ser en tonos claros y llamativos, puedes jugar con las texturas y efectos.

4.-Uñas en forma de almendra: Este diseño consiste en que las uñas sean en forma de almendra y tengan puntas en color verde, aunque algunas pueden tener algún diseño como la bandera de Puerto Rico o algún elemento representativo del álbum musical como la cámara. Puedes jugar con la textura y el efecto, pueden ser mate o brillosas.

5.- Diseño en gelish: No todo tiene que ser uñas acrílicas, si no te gusta exponer tus uñas al dolor de tener que quitarlas o suele ser incómodo para ti, puedes optar por una opción en gelish en donde lo que más resalte sea el diseño de elementos característico del álbum sobre tus uñas como el icónico sapo concho, las sillas vacías y la bandera de Puerto Rico.

6.-Diseño minimalista: Si lo que buscas es algo discreto, pero que al mismo tiempo tenga elementos divertidos puedes optar por mantener un color base y solo dibujar algunos elementos característicos del álbum sobre un par de uñas. Y listo, tendrás unas uñas espectaculares.