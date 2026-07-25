7 juguetes de Skye de Paw Patrol, perfectos para que los niños desarrollen su imaginación y creatividad

En la Patrulla de Cachorros, Skye es uno de los personajes favoritos por su gran carisma, vehículos y capacidad para la resolución de problemas. Por si se acerca el cumpleaños de tu hijo, primito o sobrino, a continuación te mostraremos algunas grandes ideas de regalo. Son juguetes de Paw Patrol que son ideales para estimular la imaginación y creatividad de los niños.

Estos juguetes inspirados en Skye se pueden encontrar actualmente para comprar en México, ya sea mediante plataformas en línea o en tiendas físicas.

7 juguetes de Paw Patrol, dedicados a Skye

|Crédito: Spin Master

1. Helicóptero de Skye

Algo muy especial sobre Paw Patrol es que cada personaje tiene sus propios vehículos llenos de detalles acordes a su personalidad y habilidades. El helicóptero de Skye viene con una figura del simpático cachorro y también de un gatito.

2. Camión con modo jet

|Crédito: Spin Master

Las llantas de gran tamaño de este vehículo pueden transformarse completamente para alcanzar el modo jet, por lo que puede inspirar todo tipo de aventuras. Viene con una figura que se acomoda en el asiento.

3. Peluche de Skye en "The Dino Movie", entre los más tiernos juguetes de Paw Patrol

|Crédito: Spin Master

Para los niños que adoran los peluches, esta es una pieza que seguro querrán en su colección. Es una figura de Skye, con el uniforme que muestra en la próxima película "The Dino Movie".

4. Juguete de Skye para alberca

|Crédito: Spin Master / Swimways

Para estas vacaciones de verano 2026, quedaría perfecta esta figura de Skye en su versión de sirena. Literalmente, puedes ver al personaje nadar y no requiere pilas.

5. Jet con alas plegables y figura de dinosaurio

|Crédito: Spin Master

Aquí tenemos otro espectacular vehículo que es pilotado por Skye, esta vez con alas que se despliegan y con un gancho para rescates de dinosaurios; de hecho, también tiene una figura de dinosaurio incluida.

6. Paw Patrol Pupcation de Skye

|Crédito: Spin Master

Nos encantó este adorable set de juego con temática vacacional, que incluye figuras de Skye, Everest y Liberty. Viene con un vehículo RV de tela, stickers y miniaturas como accesorios.

7. Peluche de Skye

|Crédito: Spin Master / GUND

Cerramos el listado con otra opción suavecita y adorable de peluche de Skye. Tiene un diseño clásico de su uniforme de aviador.