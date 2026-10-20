CONFIRMADO: Fernando Lozada es el PRIMER NOMINADO de la semana 7 en La Granja VIP, por El Legado de Pimpinela Escarlata

Tras una Gala de Eliminación llena de sorpresas la competencia dentro de La Granja VIP Segunda Temporada continúa subiendo de intensidad y la séptima semana comienza con un movimiento que cambia el rumbo de la competencia. Fernando Lozada es el primer nominado de la semana tras la decisión de Pimpinela Escarlata y su Legado.

El luchador que se convirtió en el sexto eliminado del programa de este 18 de octubre decidió que antes de abandonar la competencia su última jugada sería colocar a este Granjero directamente en la tabla de nominaciones y ponerlo en riesgo de salir el próximo 25 de octubre.

Desde el inicio del programa y como cada semana la expectativa entre los Granjeros se centró en conocer quién recibiría ese Legado por lo que las emociones estuvieron al límite hasta conocer el nombre que estaba escrito en el sobre. Cabe recordar que que esta decisión que toma el último eliminado es importante tanto para el equipo en el que jugó como para el equipo contrario ya que se convierte en una estrategia.

¿Qué sigue para Fernando Lozada en la séptima semana?

Tras la nominación de Fernando Lozada inicia esta semana con un nuevo desafío donde tendrá que sacar sus estrategias, complicidades y buscar la mejor manera de llevarse las pruebas o beneficios que se pongan en juego para intentar mantenerse dentro de la competencia. Mientras que su público tendrá que continuar con su juego a través de las votaciones si lo quiere seguir viendo una semana más-

Con el inicio de la séptima semana, los movimientos de los granjeros podrían modificar la tabla de nominados. Por ello, será importante seguir las próximas galas para conocer cómo queda conformada la lista definitiva y lo que se vivirá en el día a día.

¿Dónde ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS?

Los seguidores de La Granja VIP pueden ver las transmisiones y contenidos a través de la programación de televisión abierta de Azteca UNO de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm, mientras que los domingos de Gala de Eliminación inicia a partir de las 8:00 pm.

Además, las galas también pueden verse mediante las plataformas digitales como el sitio web de Azteca UNO o la Aplicación TV Azteca EN VIVO la cual puede descargarse de manera fácil y gratuita. Además, está disponible para todos los celulares, tablet y televisores inteligentes.