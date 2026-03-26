Las plantas de interior son muy buenas opciones para decorar la casa y darle ese toque verde y vivo a cada rincón del hogar. Entre todas las especies destacan 2, como lo son la monstera y el poto, que son ideales para tener en un espacio pequeño. Aunque solo una es fácil de cuidar y se ve mejor. Conoce los 5 ejemplares que harán ver tu vivienda cara y elegante.

Las diferencias de las plantas monstera y poto

La monstera es una planta exótica, resistente y atractiva gracias a sus grandes hojas agujereadas. Es muy fácil de cuidar y se adapta a cualquier lugar, ya sea en el interior, la terraza o el patio de la casa. La también llamada costilla de Adán requiere de luz, pero no de manera directa, según un artículo del portal El Mueble. Estas son las 2 especies que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto.

Monstera vs poto: cuál es más fácil de cuidar y se ve mejor en el interior de la casa|Pinterest

No obstante, hay que poner mucha atención en el tema de riego, ya que hacer encharcamientos podría ser perjudicial, pues no necesita de grandes dosis de agua. Se recomienda regarla 2 veces por semana en primavera-verano, mientras que en invierno, cada 15 días.

Mientras que el poto es una planta trepadora que crece muy rápidamente, llegando a alcanzar hasta los 20 centímetros de alto. En cuestión de cuidados, esta especie es muy sensible a las temperaturas bajas y a las corrientes de aire, por lo que se debe tener cuidado en invierno.

El poto es una planta que puede aguantar una sequía, aunque ello ocasionará que las hojas no se desarrollen como lo son habitualmente. Para que crezca sana y fuerte, se recomienda regarla una vez por semana en primavera, mientras que en invierno cada 15 días.

Monstera vs poto: cuál es más fácil de cuidar y se ve mejor en el interior de la casa|Pinterest

¿Cuál es mejor, monstera o poto?

Ambas plantas tienen muchas similitudes y son de las más utilizadas para decorar el interior de la casa. En conclusión, las especies requieren de los mismos cuidados, aunque es el poto el que puede sobrevivir sin riego durante una temporada. Cualquiera de las 2 es buena, solo es cuestión de que cada persona establezca qué es lo que espera o quiere para su hogar, ya que una crece más que la otra.