Looks en tendencia para esta Navidad 2025. ¡No pases frío y luce espectacular!

Estamos en la temporada previa a Navidad y los fríos ya invaden la ciudad. Sin embargo, esto no es sinónimo de no verte bien y lucir un outfit espectacular.

En este último Fashion Week muchos diseñadores revelaron las tendencias más fuertes para este último bimestre frío del año, y lo mejor de todo es que son prendas que te harán salir de lo convencional y así serás la sensación e inspo fashion en las posadas y Navidad.

¿Quién dijo que los básicos pasan de moda?

Este Fall-Winter 2025 no será necesario gastar miles de pesos en prendas ya que los básicos regresan con más fuerza como los cuellos de tortuga, maxi vestidos, trajes sastre y texturas como el cuero en color negro. Corpeni y Balenciaga dejaron claro en su nueva colección 2025 en París que lo atemporal nunca muere por lo que podrás lucir espectacular.

Por otro lado, los bodies y hombreras estructuradas resaltaran toda esta temporada como lo mostró Acne Studios en su pasarela. Y como el diablo está en los detalles, tendrás toda la libertad para añadir accesorios y jugar con las texturas.

¿Se vale añadir pop color en las prendas esta Navidad?

Muchas personas han satanizado el uso de colores vibrantes en temporada de otoño e invierno. Sin embargo, la moda es libertad de expresión ¡hasta en la paleta de colores!, como lo expuso Pierre Cardin en su pasarela de la semana de la moda 2025, la cual contó con capas rosas y maxi vestidos lilas. Así que no, el rosa no solo es para usar en primavera, ¡esta navidad se vale de todo!

¿Qué texturas van a ser tendencia esta Navidad?

Si buscas resaltar y que hablen de tu outfit esta Navidad, no tienes que dudar en usar seda, plumas, transparencias y peluche en tus looks. No tengas miedo a experimentar y mostrar tu personalidad a través de la ropa.

Así que ya sabes, esta temporada recicla los básicos de tu closet y saca prendas con colores vibrantes que usaste en los primeros meses del año porque en Navidad la tendencia es atreverte y experimentar.

