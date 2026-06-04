7 pedicuras para lucir unos pies bonitos con sandalias

Con la época de altas temperaturas los pies comienzan a tener mayor protagonismo para sentirse más fresca. Las sandalias son una buena opción para tus outfits por lo que la pedicura debe empezar a ser más considerada. Estas son las pedicuras más lindas.

Si tienes algún evento próximo o simplemente quieres lucir tus pies bonitos pues te traemos estos hermosos diseños de pedicura. Estos se encuentran en tendencia y son irresistibles.

¿Cuáles son los mejores diseños de pedicura?

Pedicura rosa chicle

Este es un color muy acertado y que se pide mucho en esta temporada. Dan una sensación de uñas sanas y brillantes que es lo que es lo que se busca. Esto no es todo ya que favorece a las pieles claras como bronceadas, pero la clave es elegir un acabado glossy, casi gelatinoso, que haga que los pies se vean cuidados sin parecer demasiado producidos. Es un color minimalista, femenino y fácil de combinar.

Pedicura verde pistacho

Este es un color que ha tomado popularidad porque es suave, cremoso y luminoso. Además, aporta un toque fresco y divertido, pero elegante. Cabe destacar que combina con accesorios en tonos arena, blanco o dorado. Una opción perfecta para quienes quieren salir de los clásicos sin arriesgar demasiado.

Pedicura en color blanco leche

Luego tenemos este estilo que es más suave por lo que queda atrás el blanco tiza. Este color es traslúcido, delicado y limpio que ayudará a estilizar los pies como así también aportar un acabado sofisticado. Es una de las opciones más elegantes.

Pedicura en color coral tropical

El coral es un clásico del verano, pero en esta oportunidad vuelve en una versión más tropical, vibrante y ligeramente anaranjado. Es muy favorecedor y hace que el bronceado se vea más intenso. Este es el nuevo favorito de la temporada.

Pedicura en color lavanda pastel

Por último, tenemos este estilo delicado que compite con los rosas clásicos. Aporta color de una forma muy sutil y elegante, además de transmitir esa sensación relajante y sofisticada que tanto encaja con la primavera.