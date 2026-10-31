3 Plantillas de Bluey que puedes imprimir y usar para decorar las paredes de tus hijos

Una de las formas más sencillas para decorar las paredes del dormitorio de tus hijos es pintándolo con sus colores favoritos. Si quieres personalizarlo de forma más sencilla, también puedes imprimir plantillas de Bluey, opciones que son posibles personalizar con diversos estilos.

3 plantillas para imprimir y decorar las paredes de Bluey

Bluey: Pared completa con los personajes

Si estas dispuesto a decorar las paredes completas de tus hijos, hay plantillas de Bluey que tienen los paisajes de la serie animada, además de tener a los personajes en ella, una gran alternativa si no quieres pintar toda la habitación. Solamente debes buscar el diseño que más te guste. Ya sea que lo pegues o uses la idea para pintarlo.

Bluey: A los personajes por individual

Otra de las alternativas que puedes imprimir, consiste en usar plantillas de los personajes individuales, además de añadir algunas ilustraciones de plantas o de elementos que nos recuerden a la serie infantil. Siendo una gran opción para que tus hijos puedan decorar las paredes de su dormitorio.

Bluey: Fondo en blanco y azul con Bluey

Por último, otra de las plantillas de Bluey que puedes imprimir, consiste en un fondo rayado en blanco y azul, para encima colocar una pequeña imagen de Bluey y Bingo. Aunque acá te mostramos una alternativa, puedes colocar a los personajes favoritos de tus pequeños para hacer un diseño más personalizado.

¿Cómo usar las plantillas de Bluey?

Como ya pudiste ver, algunas plantillas que te dejamos las puedes imprimir y pegar directamente en la pared, pero será importante que tengas las medidas exactas de la pared y que tenga una base de pegamento para mejorar su adherencia.

Por otro lado, puedes recortar la silueta para que tus hijos rellenen lo demás con pintura, una gran opción para que ellos pongan a trabajar su creatividad.

Si no quieres batallar mucho, también puedes imprimir cada uno de ellos en forma de un poster, solamente recuerda hacerlo sobre papel opalina o papel fotográfico mate, así lograras que tenga colores más vivos y con una mayor duración. Escoge tu favorito y colócalo en el dormitorio de tus pequeños.