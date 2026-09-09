Las servitoallas de reserva ocupan poco espacio de forma individual, pero varias piezas juntas pueden terminar mezcladas con utensilios, productos de limpieza o textiles de uso diario. Para evitarlo, puedes optar por estas 5 ideas para guardarlas sin que arruinen la decoración de la cocina, donde puedes ahuyentar a las moscas de la fruta con estos 4 olores.

Entre las opciones están los cajones, puertas, gabinetes y zonas verticales que normalmente quedan desaprovechadas. Aunque para ello se recomienda doblar las toallas para colocarlas de forma vertical dentro de cajones, recipientes o cestas. En cambio, así puedes aprovechar el espacio encima del microondas sin saturar la cocina.

Qué hacer con las servitoallas de reserva: 5 ideas para guardarlas sin que arruinen la decoración de la cocina|IA

Así puedes guardar las servitoallas de reserva

1. Cajón: Un cajón puede convertirse en el lugar más práctico para guardar las servitoallas que todavía no necesitas. Esta recomendación es útil cuando existen varios diseños o tamaños, ya que permite separarlos por color, estampado o frecuencia de uso.

2. Cesta dentro de gabinete: En la cesta se pueden guardar varios textiles y esconderlos dentro de un mueble. Cabe mencionar que una cesta de fibras naturales también puede funcionar como elemento decorativo si se coloca en una repisa abierta.

3. Parte interior de las puertas: En esta área se pueden colocar ganchos para guardar textiles y utensilios. Antes de instalarlo, se recomienda comprobar que exista suficiente espacio para cerrar el mueble sin que el contenido choque contra los estantes.

4. Repisa: Una repisa pequeña puede resolver la falta de espacio dentro de los muebles, especialmente en cocinas con pocos gabinetes superiores. En este caso, las servitoallas se pueden acomodar en pequeños grupos dentro de una cesta o caja para evitar una apariencia desordenada.

5. Caja decorativa: Una caja con tapa es una solución sencilla para quienes prefieren que los textiles no queden visibles. Esta alternativa se ve bien en la parte superior de un gabinete, dentro de una alacena o sobre una repisa, siempre que la zona permanezca seca y limpia.