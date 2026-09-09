¿Qué pasa si presionas el botón “0” de tu control remoto por 3 segundos?

Conoce el funcionamiento oculto detrás del botón "0" de tu control remoto, presente en diferentes modelos de televisores inteligentes actuales que son cada vez más compactos y tienen menos botones visuales.

Los fabricantes de tecnología pueden esconder algunos atajos y funciones maestras en el teclado numérico tradicional que la gran mayoría de los usuarios desconoce por completo.

Uno de los secretos mejor guardados de la navegación digital se activa, precisamente, al dejar pulsada la tecla cero, especialmente funcional si tienes una Smart TV en tu hogar.

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¿Qué pasa si presionas el botón "0" de tu control remoto?

Al mantener presionado el número 0 durante tres segundos en el control remoto de un televisor inteligente, la pantalla despliega de forma automática el menú centralizado de Acceso Rápido.

Este panel actúa como un administrador inteligente que te permite vincular los botones numéricos del 1 al 8 con accesos directos personalizados. De esta forma, puedes asignar tus contenidos o canales favoritos a una sola tecla sin necesidad de navegar por el menú principal de la televisión cada que la enciendas.

Estos son los mejores atajos disponibles en tu control remoto|Pexels: Geri Tech

¿Para que sirve usar este atajo del botón 0 en tu control remoto?

Asignacipon inmediata de aplicaciones de Streaming

Puedes configurar el control para que al presionar el número 1 durante 3 segundos se abra Netflix, con el botón 2 entres a YouTube y con el 3 puedas accesder a Prime Video o Spotify. La solución perfecta para crear atajos y evitar las cargas de pantalla lentas.

Conexión rápida a consolas y dispositivos HDMI

Puedes vincular un número del teclado a una entrada física de la televisión. Si tienes tu consola de videojuegos conectada puedes asignarla a un número para entrar en modo juego con solo presionar un botón.

Configura tu TV de acuerdo con tus necesidades y con los atajos de control remoto|Pexels: Atlantic Ambience

Reconfiguración masiva y actualizaciones

Cuando cambias tus suscripciones de streaming o conectas una nueva barra de sonido, este panel te permite realizar una actualización masiva. En lugar de borrar o registrar los accesos uno por uno, la pantalla del botón 0 te da una lista gráfica donde puedes sustituir o eliminar las funciones antiguas de los 8 botones al mismo tiempo.

