Una superficie olvidada puede convertirse en un punto decorativo con especies de interior, recipientes de distintos tamaños y follaje que aporte volumen, como lo son estas 6 ideas para decorar con plantas una repisa que siempre se ve vacía. También puedes optar por estas 5 maneras de combinar ejemplares altos y pequeños para hacer que tu sala parezca más elegante.

Las 6 plantas para repisa

1. Potus en uno de los extremos: La potus, que le da armonía y paz mental en la sala, tiene tallos largos y hojas con forma de corazón que pueden caer por el borde del mueble. Esta característica ayuda a aprovechar el espacio vertical sin llenar toda la superficie con recipientes. Esta especie tolera condiciones de poca luz, aunque la iluminación indirecta brillante favorece su crecimiento y resalta los tonos amarillos de algunas variedades.

6 ideas para decorar con plantas una repisa que siempre se ve vacía|IA

2. Agrupar tres macetas de diferentes alturas: Combina una planta de porte vertical, otra compacta y una tercera con hojas que sobresalgan ligeramente del recipiente. Puedes utilizar macetas de cerámica blanca, terracota y tonos verdes para crear contraste sin saturar el mueble.

3. Sansevieria para dar altura: Sus hojas firmes y alargadas crecen hacia arriba, por lo que funciona en superficies estrechas donde una planta extendida ocuparía demasiado espacio. Para mantenerla en buenas condiciones, evita el exceso de agua, ya que sus raíces pueden dañarse cuando el sustrato permanece demasiado húmedo.

4. Peperomia para aportar volumen: Algunas variedades tienen hojas redondeadas, carnosas o con patrones de color que contrastan con el follaje alargado de otras especies. Colócala en una maceta pequeña y deja espacio alrededor para distinguir sus hojas.

5. Suculentas y recipientes de barro: Las suculentas almacenan agua en sus hojas o tallos, por lo que varias especies requieren menos riego que plantas tropicales de follaje delgado. Puedes colocar dos o tres ejemplares pequeños en macetas de terracota y combinarlos con una pieza de madera o una figura decorativa.

6. Hoya: La hoya tiene hojas gruesas y cerosas, además de tallos que pueden extenderse alrededor del recipiente.Coloca la maceta en un extremo y reserva el resto de la superficie para libros, una vela decorativa o una pequeña pieza de cerámica.