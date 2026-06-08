¿Cómo hacer las ‘tortoise nails’ en casa? La manicura fresca y de moda en el verano

Las ‘tortoise nails’ se destacan por ser un diseño de animal print, el cual se asemeja al patrón de manchas que tienen ciertas tortugas en su caparazón; debido al color que emplean, se destaca por ser muy elegante de usar, además de adaptarse a cualquier temporada del año.

Para que las puedas usar, te detallaremos cómo hacer la manicura fresca y de moda en el verano desde tu casa, un proceso sencillo que querrás utilizar toda la semana.

¿Cómo se hacen las uñas tortuga?

Antes de que sepas cómo hacer las ‘tortoise nails’, te detallaremos los materiales que vas a requerir, con los que lograrás el deseado efecto fácilmente. Consigue lo siguiente:

Esmalte color ámbar translúcido, café chocolate y uno negro; deben ser semipermanente.

Base coat.

Top coat.

Lámpara UV/LED

Buffer

Lima de uñas.

Empujador de cutículas.

Deshidratador.

Al tener todo lo anterior, podemos proceder a la explicación del diseño de uñas. Para hacer la manicura fresca y de moda en el verano, el Modo IA de Google recomienda hacer los siguientes pasos desde casa:

Empuja la cutícula, lima la superficie con el buffer hasta eliminar el brillo, dale forma a tu uña con la lima suave y finalmente agrega una capa de deshidratador sobre las uñas. Agrega una capa de base coat, secamos con la lámpara por 60 segundos. Añade una capa de esmalte ámbar, secamos con la lámpara por 60 segundos. Encima aplica un poco de esmalte café para simular las manchas; dejamos que se expandan. Agrega unas pequeñas manchas negras sobre las manchas cafés. Secamos en la lámpara por 60 segundos. Agrega más capas de ámbar translúcido y manchas negras; secamos nuevamente en la lámpara. Finalmente, sellamos con top coat y secamos en la lámpara.

¿Cómo hacer el diseño con esmalte tradicional?

Entendemos que no quieras comprar todos los materiales de gel semipermanente para hacer las ‘tortoise nails’, pero no te preocupes, ya que puedes lograr el look usando esmalte tradicional que se seca al aire. No olvides aplicar la base de top coat y, entre cada capa, dejar secar bien el esmalte para un mejor resultado desde casa.

Si no cuentas con la opción translúcida, recuerda que puedes mezclar un poco de barniz transparente y marrón para lograr el tono ámbar. No esperes más; toma en cuenta todos los tips para que te hagas la manicura fresca y de moda en el verano.