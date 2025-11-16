Así debes vestir a tu mascota para que no pase frío en Navidad

Con el frío de Navidad es usual que las personas opten por colocar ropa o suéteres a su mascota. Además de verse tiernos con sus vestimentas, también se hace con la principal finalidad de que puedan soportar las bajas temperaturas al estar abrigados.

Sin embargo, hay personas que detallan que es una mala práctica para ellos. Es así que consultamos con los expertos para que nos expliquen cómo debemos vestir a nuestros peluditos correctamente para que se mantengan calientes.

¿Está bien que las mascotas usen suéteres?

La veterinaria en su cuenta de TikTok María VetiCan, explica que hay perros en los que no es obligatorio el uso de suéter, ya que tienen pelaje ideal para soportar el frío, pero hay especies que requieren de dichas prendas, debido a que tienen el pelo corto. Sin embargo, detalló que los animales viejitos o con bajas defensas, también lo requieren, puesto que no termorregulan bien.

Se recomienda que las prendas sean impermeables y transpirables, además deben de cubrir lo que es cuello, lomo y la base de la cola. Si tienes contemplado que tu pequeño peludo salga a zonas donde el suelo está muy frío o que haya la caída de nieve, entonces aplica botines de neopreno y cuida de sus almohadillas con bálsamos protectores.

En sencillas palabras, es recomendable vestir a tu mascota ante el frío en Navidad, ya que ellos son susceptibles al clima. Preferentemente, aplica ropa al salir a la calle y mientras se encuentre en casa, proporcionarle una cobija calientita para que se pueda proteger.

¿Cómo identificar si tu mascota tiene frío?

Como ya lo mencionamos, vestir a tu mascota va a depender de las características de tu mascota, pero el punto clave para colocarle prendas, va a ser cuando veamos que nuestro peludo tiene frío. Las principales señales que podemos ver son las siguientes:

Si tiembla, busca refugio o se encoge

Al levantar las patas del sueño

Cuando tiene pelo corto o es pequeño

En TheMiniArnold, detallan que los cachorros, viejitos y enfermos deben ser tapados, e implementa las medidas anteriores para que el consentido del hogar pueda soportar el frío de Navidad.