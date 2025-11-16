Si tienes estos pequeños detalles en tu casa para 2026 significa que tienes buen gusto, según expertos de interiorismo

El estilo no siempre está en los grandes cambios, sino en los pequeños detalles que hacen que un espacio se sienta elegante, armónico y actual. Según expertos en interiorismo, ciertos elementos que marcarán tendencia en 2026 revelan mucho sobre tu personalidad y tu sensibilidad estética. Si tu casa ya cuenta con algunos de ellos, es señal de que tienes un gusto refinado y una mirada moderna para la decoración.

De acuerdo a ambientalistas del sitio México Design, los espacios están siendo concebidos no solo para ser funcionales, sino también para crear experiencias sensoriales, emocionales y saludables. Por tal motivo, mencionaron cuáles son los estilos que marcarán el próximo año y debes tenerlos en cuenta a la hora de adornar tu vivienda:



Espacios multifuncionales y flexibles : la necesidad de trabajar desde casa, hacer ejercicio y socializar en el mismo espacio llevará a los diseñadores a crear ambientes más flexibles, adaptables y fáciles de transformar según las necesidades del momento.

: la necesidad de trabajar desde casa, hacer ejercicio y socializar en el mismo espacio llevará a los diseñadores a crear ambientes más flexibles, adaptables y fáciles de transformar según las necesidades del momento. Colores tierra y tonos neutrales: los tonos tierra, como los marrones, terracotas, beiges y verdes oliva, dominarán las paletas de colores. Estos colores aportan una sensación de calidez y calma, creando ambientes tranquilos y acogedores.

Canva Las tendencias en texturas para decoración de la casa en 2026 seguirán el estilo nórdico

Estilo vintage y retro modernizado : los muebles y accesorios de los años 60, 70 y 80, como sillas, lámparas y alfombras, se modernizarán con materiales contemporáneos y detalles frescos para ofrecer una relectura del pasado.

: los muebles y accesorios de los años 60, 70 y 80, como sillas, lámparas y alfombras, se modernizarán con materiales contemporáneos y detalles frescos para ofrecer una relectura del pasado. Sostenibilidad y materiales naturales: utilización de materiales reciclados, orgánicos y locales. Los diseñadores buscan integrar elementos como la madera reciclada, piedra natural, materiales biodegradables y tintes naturales.

Estos objetos no pueden faltar en tu hogar

Por otra parte, desde la revista Elle aseguran que los detalles son los que transforman una casa en un verdadero hogar. Según explican, no se trata de llenar los espacios, sino de elegir objetos con personalidad, equilibrio y estilo que reflejen quién eres y creen una atmósfera acogedora.

Estos son algunos elementos clave que no pueden faltar en la decoración de interiores:

