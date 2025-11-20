Así puedes modificar la fuente y el tamaño de las letras en el WhatsApp

En la actualidad, en WhatsApp es posible hacer todo tipo de cambios en los teléfonos, logrando que cada uno de los usuarios tenga una mejor experiencia sobre el uso del dispositivo, obteniendo una auténtica personalización de la aplicación.

La tecnología, ¿beneficia o perjudica el desarrollo de los niños? [VIDEO] Los niños menores de cinco años tienen una habilidad para dominar las nuevas tecnologías.

Hay quienes desean modificar la fuente y el tamaño de las letras en sus conversaciones. Si todavía no lo sabes hacer, entonces quédate, puesto que te explicaremos qué es lo que debes hacer para poder cambiar dichos elementos empleando unos sencillos pasos.

¿Cómo poner estilos de letras en WhatsApp?

Una de las formas más sencillas es ir a la sección de ajustes de tu celular, para después entrar al área de “Personalizar”, lugar en el que podrás seleccionar el tamaño de la letra y el tipo de fuente que tienes disponible de forma sencilla.

Sin embargo, hay quienes prefieren emplear diversas fuentes al momento de escribir en WhatsApp o en redes sociales; para ello deberán hacer las siguientes indicaciones:

La cuenta de “El Tecnomano”, explica que debemos descargar la aplicación de Fonts. Ya que la tenemos instalada, la abrimos para poder habilitar el nuevo teclado. Una vez que entres a tu aplicación, observarás que ya se encuentra habilitado.

¿Cómo darle un mejor formato a tus textos?

Además de hacer ese tipo de modificaciones, es una realidad que los usuarios pueden hacer que en sus textos las letras salgan en negritas o cursivas. En la actualidad es posible lograrlo con unas sencillas herramientas:

Cuando quieras cursiva, antes y después del texto coloca un guion bajo. Ejemplo: _texto_

Al querer escribir en negritas, agrega asteriscos antes y después. Ejemplo: *texto*

Tip extra. Para hacer una lista con viñetas, ya sea que coloques un asterisco o guion y un espacio antes de cada palabra. Ejemplo: * texto

Siguiendo los consejos anteriores, podrás obtener unos mensajes más personales, de forma sencilla, ya sea que le des un aspecto diferente al escribir, con un tamaño de letra más adecuado para ti y con tips extras para hacerlas negritas o cursivas. No dejes pasar el tiempo para que aproveches las funciones en WhatsApp.