Elektra anda con todo: a solo 2,000 pesos esta pantalla Smart y HD por el Mejor Fin

Renovar la casa siempre es un placer, y nada mejor que embellecer cada espacio incorporando electrodomésticos sin gastar de más. Cuando aparecen oportunidades a bajo costo, el cambio se siente más accesible y motivador, especialmente si buscas modernizar tu hogar sin romper el presupuesto. En este caso, Elektra vuelve posible ese deseo por medio del Mejor Fin.

Si quieres adquirir un Smart TV a un precio realmente accesible, estos locales ofrecen la chance de hacerlo realidad: por una cifra módica de 2,000, tener una pantalla nueva deja de ser un sueño lejano y se convierte en una posibilidad concreta. Las características de esta pantalla resultan especialmente llamativas, ya que combina tecnología moderna con un rendimiento visual destacado:



Resolución de 1366x768 píxeles

Sistema operativo Android 12 integrado

Acceso a aplicaciones, juegos y contenido en línea

Capacidad ATSC + SMART para canales digitales

Conectividad Bluetooth para emparejar dispositivos

Diseño elegante y sin marco

Experiencia visual nítida y envolvente

¿Cuáles son las facilidades de pago en Elektra?

Si bien el precio es muy accesible, muchos compradores también se preguntan cómo financiarla de manera cómoda. Elektra ofrece la opción de pagos semanales de $37 durante 100 semanas, calculados con un 10% de enganche y realizando los pagos desde la app. Este monto puede variar según las condiciones crediticias de cada cliente y está sujeto a aprobación del préstamo.

Para quienes prefieren saldar el monto de inmediato, también existe la alternativa de pago de contado por $2,069. Se puede abonar con tarjeta de crédito o débito, PayPal, efectivo en Banco Azteca, App Baz, Bitcoin y la App de Banco Azteca, dando así múltiples opciones para elegir la forma más conveniente de compra.

¿Cómo comprar en la página de Elektra?

Comprar en la página de Elektra es un proceso sencillo pensado para que cualquier usuario pueda adquirir productos de forma rápida y segura. Con solo seguir unos pasos básicos, es posible elegir, pagar y recibir tu compra sin complicaciones.

