Elektra pone a mitad de precio esta potente moto Italika con ahorro de gasolina por el Mejor Fin 2025
Si estás buscando un medio de transporte rápido y eficiente, entonces esta moto te va a gustar. Te decimos por qué.
Hay una potente moto Italika que está a casi mitad de precio en Elektra. Si estás buscando un medio de transporte rápido, eficiente y que ahorre gasolina, entonces este te va a gustar.
¿Cuál es la moto Italika que está a mitad de precio en Elektra?
La moto Italika que hoy está a mitad de precio en Elektra es la de modelo 150Z en color negra con detalles en azul. Es tipo sport y corre rapidísimo.
De acuerdo con las características de la tienda, tiene una cilindrada de 150.6 CC, es decir, que su potencia es de tamaño medio, lo que la hace buena para moverse por la ciudad y subir pendientes pronunciadas.
Además, cuenta con un rendimiento de combustible de 30km/l, lo que significa que rinde mucha distancia por poco dinero en gasolina, ahorrando unos cuantos pesos que, a la larga, valen mucho la pena.
- También tiene una transmisión estándar, lo que quiere decir que tienes que dar las velocidades a medida que avanzas, controlando más la velocidad y tu seguridad.
Finalmente, aguanta hasta 150 kg en total, lo que equivale hasta en 2 personas no muy pesadas.
El precio de la moto Italika 150Z es de solo $28,999 pesos, mucho menos que su costo original de $50,999 pesos, es decir, casi la mitad de precio.
Esta moto Italika tiene varias promociones que puedes aprovechar. Por ejemplo, puedes pagar en hasta 20 meses sin intereses con tarjetas participantes, o bien, elegir un Préstamo Elektra y pagarlo a 154 semanitas con pagos chiquitos de $380 pesitos.
Y por si fuera poco, la moto Italika tiene un bono de regalo de $1,000 pesos para tu próxima compra en productos seleccionados, así que tiene todo lo bueno para que elijas algo sí.
