Enloquecerás: esta bocinota está en OFERTA en Elektra (es JBL y cuesta 2,000 pesos menos)
Si buscas renovar tu audio sin gastar de más, este descuento irresistible de Elektra es la oportunidad perfecta. Checa de qué modelo se trata y cuánto sale.
Si estabas esperando el momento ideal para comprar una bocina potente y de buena calidad, esta es tu señal. Una de las JBL más buscadas acaba de bajar de precio en Elektra y no es un simple descuentito: son 2,000 pesos menos por un equipo que destaca por su volumen, nitidez y resistencia.
Una oferta así no aparece todos los días, por lo que vale la pena conocer por qué esta Bocina Portatil Bluetooth Charge 6 Rojo está causando tanta emoción entre los amantes del buen sonido. Entre los motivos principales, se destaca su valor, ya que la tienda anunció en su portal que la bajó de $4,999 a $2,749.
Las principales características de la bocina JBL
Según mencionó el local de electrodomésticos en su sitio oficial, esta bocina cuenta con ciertas particularidades que la hace única y debes aprovechar más que nunca el descuento:
- El sonido Pro de JBL con AI Sound Boost
- Hasta 28 horas de reproducción
- Una sola carga te permite mantener el ritmo durante 24 horas, pero si necesitas exprimir un poco más el jugo a la ocasión o darte otro baile con tu pareja, puedes sacarle 4 horas más con Playtime Boost.
- Conexión de varios altavoces con Auracast.
Lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar una bocina
- Tamaño del espacio: antes de lanzarte por un monstruo que hace temblar las ventanas, piensa si tu sala realmente necesita eso. Una bocina demasiado potente en un cuarto pequeño solo te va a dar eco y arrepentimiento.
- Calidad del sonido: busca buena respuesta de graves, medios claros y agudos que no suenen como lata golpeada.
- Conectividad: ideal que tenga Bluetooth, WiFi, entrada auxiliar. Revisa lo que realmente vas a usar para no terminar con un adorno caro.
- Compatibilidad con tu ecosistema: si quieres que se conecte con tu tele, tu celular y hasta con tu tostadora, asegúrate de que no sea un capricho incompatible.
- Portabilidad: si planeas moverla entre habitaciones, que no parezca que cargas un bloque de cemento.
- Durabilidad y materiales: no todo plástico brillante es confiable. Una bocina decente se siente sólida, no como juguete de feria.
- Relación calidad-precio: revisa reseñas, compara precios y no caigas en la trampa de pagar por “la marca” si no lo vale.