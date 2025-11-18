Enloquecerás: esta bocinota está en OFERTA en Elektra (es JBL y cuesta 2,000 pesos menos)

Si estabas esperando el momento ideal para comprar una bocina potente y de buena calidad, esta es tu señal. Una de las JBL más buscadas acaba de bajar de precio en Elektra y no es un simple descuentito: son 2,000 pesos menos por un equipo que destaca por su volumen, nitidez y resistencia.

Una oferta así no aparece todos los días, por lo que vale la pena conocer por qué esta Bocina Portatil Bluetooth Charge 6 Rojo está causando tanta emoción entre los amantes del buen sonido. Entre los motivos principales, se destaca su valor, ya que la tienda anunció en su portal que la bajó de $4,999 a $2,749.

Las principales características de la bocina JBL

Según mencionó el local de electrodomésticos en su sitio oficial, esta bocina cuenta con ciertas particularidades que la hace única y debes aprovechar más que nunca el descuento:



El sonido Pro de JBL con AI Sound Boost

Hasta 28 horas de reproducción

Una sola carga te permite mantener el ritmo durante 24 horas, pero si necesitas exprimir un poco más el jugo a la ocasión o darte otro baile con tu pareja, puedes sacarle 4 horas más con Playtime Boost.

Conexión de varios altavoces con Auracast.

Lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar una bocina