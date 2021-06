Esto dijo Danna Paola sobre la supuesta rivalidad que tiene con Belinda.

¿Belinda y Danna Paola sí tienen rivalidad? Danna rompió el silencio y por fin habló sobre el tema, te contamos los detalles.

Desde hace algunos meses, se ha hablado mucho sobre una rivalidad entre Belinda y Danna Paola, ¡incluso usaron el mismo outfit y los fans empezaron a especular aún más! Danna Paola nos contó qué sucede con este tema, te contamos lo que dijo.

¿Danna Paola le copia a Belinda o Belinda le copia a Danna Paola?

Sin duda hay grandes artistas en México, personas con talentos increíbles que destacan tanto en nuestro país, como en el extranjero, ¡este es el caso de Danna Paola y Belinda! Ambas comenzaron su carrera en telenovelas infantiles cuando eran muy pequeñas, ambas tomaron también el camino de la música, las dos bailan, cantan, actúan, componen y tocan instrumentos, ¡y las dos son guapísimas y un ícono de la moda de la generación!

Tienen grandes grupos de fans que a lo largo del tiempo las han comparado y creado una rivalidad en donde realmente no la hay, las últimas semanas se hizo viral el tema de un outfit que usaron, ¡sí, el mismo! Así que los internautas dijeron que se copiaban, que tenían rivalidad, que no se llevaban bien, ¡y Danna rompió el silencio por fin!

Pudimos platicar en exclusiva con ella, ¡y no pasa absolutamente nada! Linet Puente le preguntó sobre el outfit que usó, que Belinda también había usado, ¡y fue una coincidencia y ya! “Se le ve muy bonito”, (hablando de Belinda). ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está. Fuck, es que a mí me da mucha risa. Yo digo, ¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir?”, dijo la bella Danna.

También mostró su admiración y respeto hacia Belinda. “Yo la verdad la respeto, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etc. Al final, a veces los fandoms se ponen en contra y ‘¡Ay que esto, que el otro!’ Digo, bueno, cada quien. ‘Cada quien sus cubas’, como decimos aquí en México”. expresó Danna Paola.

Sobre el atuendo, fue una confusión de la diseñadora, pues tanto ella, como Belinda, trabajaron en España con la misma diseñadora, María Escoté, a Danna le dijeron que nadie lo había usado, a Belinda también, fue una simple confusión. “Hay muchos estilistas en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo. Usted también lo puede comprar, si quiere, es de María Escoté. (diciéndole al público). Yo hice las fotos el día que me teñí de rubia. Cuando lanzas una campaña de un sencillo todo se hace con mucha anticipación. Yo ni sabía y creo que ni viene para ahí. No hay necesidad, no hay exclusividad en las cosas”. Finalizó Danna.

Así que no se preocupen, no hay rivalidad.