Eugenio Derbez vino a contarnos de los nuevos proyectos que prepara.

Eugenio Derbez engalanó con su presencia el foro de Ventaneando, donde se dio cita para hablar sobre la nueva temporada de “De Viaje con los Derbez”, la cual protagoniza al lado de su esposa y sus hijos.

¿Eugenio Derbez quiere volver a hacer programas de comedia? Durante la charla con los conductores del programa, Eugenio Derbez reveló que minutos antes había estado con el ‘Capi’ Pérez, quien le pasó todos sus personajes y le dio mucha nostalgia recordarlos, incluso aseguró que le darían ganas de volver a lo que hacía antes.

“Tengo unas ganas de regresar a lo que hacía antes, siento que ahorita estoy en una etapa diferente pero tengo muchas ganas de repente darme permiso y regresar a hacer un poquito de lo que hacía…”, declaró; sin embargo, con su serie no le daría tiempo.

¿Ha tenido problemas con Alessandra durante la serie?

Al ser cuestionado si fue verdad el reclamo que su esposa le hizo, Eugenio Derbez señaló que “totalmente” y todo se debió porque la camioneta en que viajaban empezó a salirse y meterse en sentido contrario en un carril sumamente angosto.

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Esto provocó que Alessandra y estallara y dijera “tenemos que parar esto”, fue ahí cuando comenzaron a discutir porque su esposa no estaba dispuesta a continuar con el proyecto, pero la cosa no terminó ahí y se extendió a la cena donde la cantante se soltó a llorar debido al estrés.

Así mismo, Eugenio Derbez reveló que discute mucho con su esposa porque fiel a su estilo de comediante, cada que hay un conflicto él hace una broma y eso no le gusta tanto a Alessandra Rosaldo, quien se lo toma más en serio. No obstante, destacó que como pareja han aprendido a “saber pelear” y cómo pelear.

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¿Cómo son los Derbez en la serie?

El actor declaró que en la serie siempre tratan de ser muy honestos pues no desean que sus fans vean la versión Instagram, esa que únicamente se ve en las redes y que muestra que todo es perfecto.

“En la serie queremos hacerlo lo más real posible y si hay un conflicto platicarlo a cámara”, agregó y aseguró que incluso eso les sirve como terapia para sacar cosas que les han dolido. Algo que llamó la atención, fue cuando señaló que estuvieron a punto de decir “nunca más” a la serie, pero luego le agarraron el modo.

¿Con cuál de sus hijos ha sido más difícil limar asperezas? Eugenio Derbez sentenció que en la primera temporada fue con José Eduardo, pero en esta segunda con Vadhir y sobre todo con Aislinn, quien está en una onda muy espiritual y constantemente quiere estarlo analizando y dándole consejos.

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¿Aitana Derbez no quiere ser parte del medio?

El también productor aseguró que todos los errores que cometió con sus demás hijos está tratando de corregirlos con Aitana, quien al parecer no se siente muy cómoda con la fama y la atención que esto conlleva.

“Tenemos una cláusula para la serie, que ella no participa a menos que quiera y en el momento que sea se sale, siempre le preguntamos todas las mañanas… Es muy tímida y no le gusta”, recalcó y aseguró que ellos no desean explotar a su hija, aunque no descartan que en un futuro se dedique al medio artístico.

¿Cuáles han sido sus errores como padre?

Eugenio Derbez sorprendió al revelar que han sido muchos, sobre todo porque muy joven se convirtió en padre y más que ser un padre era otro “escuincle jugando con ellos” y “los arriesgaba mucho, los comparaba, o sea, todos los errores que puede cometer un papá”.

¿Por qué decidieron hacer la serie?

Eugenio aseguró que porque la “serie nos ha ayudado a limpiar muchas cosas que había por ahí guardadas y de verdad por eso lo hacemos… Creo que nos ha unido como familia, así como la temporada uno nos separó, luego a partir de la temporada dos nos ha unido mucho y servido como terapia y, aunque parezca tonto, es un pretexto para juntarnos una vez al año”.