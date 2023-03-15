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FOTOS | Eugenio Derbez y el fuerte accidente que tuvo Vadhir Derbez.

Eugenio Derbez platicó EN EXCLUSIVA con Ventanando y durante la entrevista el actor aprovechó para relatar la vez que su hijo Vadhir tuvo un fuerte accidente.

Por: Redacción Azteca UNO

Eugenio Derbez reapareció en público y hablamos con él.

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